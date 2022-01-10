"Тривожна валіза": що в ній має бути, щоб вижити

В Україні обговорюється загроза повномасштабного вторгнення російської армії. У разі війни необхідно, щоб була тривожна валіза, яка призначена для швидкої евакуації із зони надзвичайної події.
Про це йдеться у матеріалі сайту "Сьогодні".
"Екстрена валіза"
Тривожна валіза – це міцний та зручний рюкзак об'ємом від 25 літрів. Він призначений для зберігання речей першої необхідності швидкої евакуації із зони надзвичайної події.
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У нього потрібно вмістити все необхідне життя на кілька днів. Вміст рюкзака може коригуватися відповідно до ваших потреб, але основний його зміст завжди однаковий.
Що потрібно взяти із собою
Документи:
Копії важливих документів – паспорти, автомобільні права, документи на нерухомість та автомобіль. Все необхідно запакувати в поліетилен.
Гроші з карток краще зняти і взяти з собою.
Їжа та посуд:
- металеві казанок, флягу, ложку, чашку;
- запас питної води на 1-2 дні, по можливості його треба періодично оновлювати (3 літри води на особу на добу);
- запас їжі на пару днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонку, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Якщо дозволяє місце – крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.
Одяг:
- два комплекти нижньої білизни, дві пари бавовняних шкарпеток, шкарпетки з вовни;
- штани, куртка, каремати/спальні мішки;
- сорочку або кофту, плащ-дощовик, плетену шапочку, рукавички, шарф та зручне взуття;
- нитки, голки.
Зв'язок:
- блокнот, ручка, перелік важливих номерів у блокноті;
- павербанки, зарядки, батарейки;
- радіоприймач на батарейках;
- карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв'язку та умовне місце зустрічі вашої родини.
Медикаменти та засоби гігієни:
- зубна щітка та паста, невеликий брусок мила, рушник (бувають похідні пресовані), туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;
- активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), пенталгін (знеболюючий), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії) та ліки, які ви приймаєте регулярно. Також в аптеці мають бути контакти власних лікарів та рецепти ліків.
- сухий та медичний спирт, санітайзер, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;
- засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки різних розмірів та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із можливістю фіксації; пластирі різних розмірів; атравматичні ножиці для розрізання на постраждалій людині одягу;
- великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.
Якщо дозволяє місце, можна взяти:
- намет,
- поліуретановий килимок,
- спальник.
- ліхтарик,
- сірники,
- запальничку,
- свічки.
Також можна покласти компас, годинник (краще водонепроникний), ніж, сокиру, сигнальні засоби, наприклад, свисток. Декілька сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів. Якщо їх розрізати, з них можна зробити намет або намет, рулон широкого скотчу.
Ситуація
- Американське видання The New York Times надрукувало свіжу карту з розташуванням російських військових частин та підрозділів на кордоні з Україною.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб потім застосувати військову силу проти нашої держави.
- Ситуація загострюється перед наміченими на 12 січня переговорами НАТО з Росією про надання Кремлю так званих гарантій безпеки – заборони вступу України, Грузії та Молдови до Альянсу та заборони розміщення натовського озброєння в країнах Балтії та Польщі.
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