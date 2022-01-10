"Тривожна валіза": що в ній має бути, щоб вижити

Це рюкзак призначений для зберігання речей першої необхідності, де є все необхідне для життя на кілька днів

Вміст може коригуватись / Колаж "Сегодня"

В Україні обговорюється загроза повномасштабного вторгнення російської армії. У разі війни необхідно, щоб була тривожна валіза, яка призначена для швидкої евакуації із зони надзвичайної події.

Про це йдеться у матеріалі сайту "Сьогодні".

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"Екстрена валіза"

Тривожна валіза – це міцний та зручний рюкзак об'ємом від 25 літрів. Він призначений для зберігання речей першої необхідності швидкої евакуації із зони надзвичайної події.

У нього потрібно вмістити все необхідне життя на кілька днів. Вміст рюкзака може коригуватися відповідно до ваших потреб, але основний його зміст завжди однаковий.

Що потрібно взяти із собою

Документи:

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Копії важливих документів – паспорти, автомобільні права, документи на нерухомість та автомобіль. Все необхідно запакувати в поліетилен.

Гроші з карток краще зняти і взяти з собою.

Їжа та посуд:

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металеві казанок, флягу, ложку, чашку;

запас питної води на 1-2 дні, по можливості його треба періодично оновлювати (3 літри води на особу на добу);

запас їжі на пару днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонку, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Якщо дозволяє місце – крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.

Одяг:

два комплекти нижньої білизни, дві пари бавовняних шкарпеток, шкарпетки з вовни;

штани, куртка, каремати/спальні мішки;

сорочку або кофту, плащ-дощовик, плетену шапочку, рукавички, шарф та зручне взуття;

нитки, голки.

Зв'язок:

блокнот, ручка, перелік важливих номерів у блокноті;

павербанки, зарядки, батарейки;

радіоприймач на батарейках;

карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв'язку та умовне місце зустрічі вашої родини.

Медикаменти та засоби гігієни:

зубна щітка та паста, невеликий брусок мила, рушник (бувають похідні пресовані), туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;

активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), пенталгін (знеболюючий), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії) та ліки, які ви приймаєте регулярно. Також в аптеці мають бути контакти власних лікарів та рецепти ліків.

сухий та медичний спирт, санітайзер, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;

засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки різних розмірів та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із можливістю фіксації; пластирі різних розмірів; атравматичні ножиці для розрізання на постраждалій людині одягу;

великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.

Якщо дозволяє місце, можна взяти:

намет,

поліуретановий килимок,

спальник.

ліхтарик,

сірники,

запальничку,

свічки.

Також можна покласти компас, годинник (краще водонепроникний), ніж, сокиру, сигнальні засоби, наприклад, свисток. Декілька сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів. Якщо їх розрізати, з них можна зробити намет або намет, рулон широкого скотчу.

Ситуація

Американське видання The New York Times надрукувало свіжу карту з розташуванням російських військових частин та підрозділів на кордоні з Україною.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб потім застосувати військову силу проти нашої держави.

Ситуація загострюється перед наміченими на 12 січня переговорами НАТО з Росією про надання Кремлю так званих гарантій безпеки – заборони вступу України, Грузії та Молдови до Альянсу та заборони розміщення натовського озброєння в країнах Балтії та Польщі.

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