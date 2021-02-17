Електронна карта пацієнта: як це має бути в Україні

Всі медзаписи про одну людину є її електронною медкарткою

Вітчизняна медицина активно впроваджує електронну медкарту пацієнта. Але попри обов'язковість такої фіксації історії хвороби, прописуваного лікування та направлення на обстеження, українці скаржаться, що мусять збирати паперові документи. Як це має бути насправді – з'ясовував сайт "Сьогодні".

Реклама

Нині всі лікарні ведуть медичні записи в електронній формі. Без цього вони не можуть отримувати фінансування.

Кожна лікарня під'єднана до однієї з медичних інформаційних систем (МІС). Через неї вводиться інформація про лікування пацієнта, послуги, які надає йому лікар. Всі дані зберігаються в центральній базі даних, якою завідує держава.

Самих МІС, через які вводять дані, багато – це Helsi, "Електронна лікарня 2.0", "Дніпро МТ", "Поліклініка без черг" тощо. Інформація по електронній системі передається в Національну службу здоров'я України, яка потім оплачує роботу лікарів відповідно до записів.

Читайте також: "Електронна медкартка пацієнта має почати працювати вже у квітні" – інтерв'ю з Янікою Мерило

Реклама

Всі медичні записи стосовно однієї людини і є її електронною медичної картою. Їх можна знайти в електронному кабінеті пацієнта на сайті медичної інформаційної системи.

В електронному кабінеті можна записатися на наступний візит до лікаря, отримати результати діагностики й аналізів, бачити рецепти на ліки і направлення.

На сьогодні понад 13 млн пацієнтів мають електронну медичну карту, кажуть в Нацслужбі здоров'я.

"Вся медична інформація про хронічні, інфекційні та неінфекційні хвороби пацієнта, проведені консультації, обстеження, перенесені операції, проведену діагностику зберігається в єдиному місці й не може загубитися. І за потреби лікар швидко отримує необхідну інформацію. Там міститься базова інформація про пацієнта, яка знадобиться медикам у невідкладних випадках. Наприклад, якщо людина потрапила в ДТП і потрібне переливання крові. Нині побачити свою медичну карту пацієнт може, попросивши лікаря, з яким уклав декларацію", – прокоментували сайту "Сьогодні" в НСЗУ.

Нагадаємо, у Зеленського дали відповідь, чи будуть оцифровувати паперові медкарти українців.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Електронна медкарта замість паперової: коли вона нарешті запрацює".

Реклама

Нагадаємо, що 2021 року на медицину виділили рекордні 160 млрд грн:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама