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Елітне авто, білий мармур і картини над унітазами: що СБУ знайшла на "дачі Медведчука"

25 березня, 19:42

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Оксана Марченко встигла побудувати цілий спортивно-житловий оздоровчий комплекс

Ще тиждень тому, 19 березня, Служба безпеки України та Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції у селі Жденієво на Закарпатті провели обшуки на дачі "Ведмежа діброва", що належить нардепу Віктору Медведчуку.

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Сьогодні журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерело у правоохоронних органах виклав у своєму Telegram-каналі фото обшуку.

За словами журналіста, обшуки стосувалися порушень закону з боку дружини Медведчука – Оксани Марченко. Її інвестиційна компанія "Терраінвест" через іншу компанію, що також належала їй, незаконно отримала у приватну власність ділянку землі у Закарпатській області.

Глагола стверджує, що в цій історії не обійшлося без допомоги чиновників районної держадміністрації, у яких також проводять обшуки.

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"На привласненій землі дружина Медведчука вже встигла збудувати цілий спортивно-житловий оздоровчий комплекс для своєї родини", – переконують джерела журналістів серед правоохоронців.

На викладених Глаголою фото можна побачити, як виглядає чотириповерхова "дача Медведчука" зсередини: на них елітне авто Maybach, картинна галерея – від Золтана Шолтеса до Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая, викладені білим мармуром ванні кімнати, інкрустовані цінними породами дерева каміни, кімнати відпочинку з мангалами та куточки для спа-процедур з джакузі.

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Елітне авто, білий мармур і картини над унітазами: що СБУ знайшла на "дачі Медведчука"

Трохи збентежили численні полотна, розвішені не тільки у вітальні чи спальні над диванами та ліжками, а й у вбиральнях, розташовані прямо над унітазами і ваннами.

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"Дача Медведчука" чудово вписана у гірський ландшафт, її оточує старий смерековий ліс, а з велетенських панорамних вікон відкривається прекрасний краєвид. А на одному фото можна помітити, що поруч із нею розташоване місце для годівлі ланей.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, пов’язаних з видобуванням та поставками енергоресурсів. Під санкції потрапили Медведчук, Марченко та Наталія Лавренюк, яку називають цивільною дружиною теж підсанкційного нардепа Тараса Козака. Санкції запроваджено за статтею про фінансування тероризму.

16 березня Медведчук оскаржив у Верховному суді запроваджені проти нього санкції.

А 25 березня в офісі організації "Українский вибір", яку також повязують з Медведчуком теж пройшли обшуки:

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СБУ Закарпаття картини Maybach Оксана Марченко Віктор Медведчук обшуки

Джерело: Сьогодні

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