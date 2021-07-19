Енергетика і будівництво моста: про що ще Зеленський говорив із Санду у Грузії

Президент України також нагадав колезі з Молдови про запрошення на саміт Кримської платформи і святкування Дня Незалежності

Володимир Зеленський зустрівся з Майєю Санду / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час візиту на саміт у Грузії обговорив з главою Молдови Майєю Санду співпрацю в енергетиці та розвиток транспортно-транзитного потенціалу.

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Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Обговорили першочергові кроки з активізації торговельно-економічної співпраці, визначивши ключовими напрямами економічної взаємодії двох держав співробітництво у сфері енергетики та реалізацію спільних інфраструктурних проєктів", – йдеться в повідомленні.

На думку президента України, успішна реалізація "подібних дво- і багатосторонніх проектів" повинна стати важливим кроком в напрямку посилення диверсифікації та енергетичної незалежності обох країн.

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Також Зеленський і Санду обговорили розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та Молдови і домовилися про прискорення реалізації флагманського проекту в цій сфері – будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуць.

Крім того, український президент привітав Майю Санду з перемогою її політсили на парламентських виборах у Молдові і поінформував щодо основних завдань Кримської платформи, підтвердивши запрошення взяти участь в установчому саміті цієї ініціативи і урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України.

Нагадаємо, у травні дочірня компанія "Укравтодору" оголосила тендер на проєктування та будівництво нового моста через річку Дністер у Вінницькій області, який побудують у рамках президентської програми "Велике будівництво".

Ми також повідомляли, що президенти України, Грузії та Молдови під час зустрічі у Батумі підписали Декларацію Батумського саміту про європейську інтеграцію.