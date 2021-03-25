Русский
$ 27,73
32,93
  1. Новини України

Епіцентр хайпане з блогерами: що придумали в компанії?

25 березня, 09:00

PR

16 інфлюенсеров змагатимуться за звання кращого блогера і 500 тисяч гривень

Національна мережа торговельних центрів "Епіцентр" запускає всеукраїнське шоу — "Ліга блогерів" з метою підтримки українських блогерів. На кону 500 000 грн. Взяти участь у "Лізі блогерів" можуть інфлюенсери з усієї країни.

"Соціальні мережі перестали носити тільки розважальний характер, — каже Chief Marketing Officer "Епіцентр К" Ірина Шинкаренко. — Сьогодні блогери не просто лідери думок — вони стали справжнім суб’єктами пабліситі з величезною лояльною аудиторією, які не тільки рекламують бренд чи товар, а й висловлюють свою позицію. Щодня ми відслідковуємо безліч згадувань компанії на сторінках у блогерів. Це означає, що наші ТЦ стали саме тим креативним місцем, де народжується контент. Тому нам прийшла на думку ідея запустити масштабне всеукраїнське YouTubе-реаліті, щоб надихнути та підтримати блогерів".

До участі у шоу запрошуються лідери думки, які досягли повноліття та мають від 5 тис. підписників. Щоб взяти участь у шоу "Ліга блогерів", інфлюенсери мають зняти про себе відео і опублікувати його на своїй сторінці із хештегом #хочуВлігуБлогерівЕпіцентру, а потім заповнити заявку на сайті "Епіцентру". Заявки на участь у шоу "Ліга блогерів" можуть прислати блогери з Instagram, TikTok, YouTube чи Facebook до 31 березня 2021 р. включно.

"Цей проєкт — можливість для інфлюенсерів-початківців отримати практичні поради від відомих блогерів, які досить успішно побудували особистий бренд і найголовніше — отримати головний приз на розвиток свого блогу. Це перший проєкт, який дає таку можливість і в цілому оцінює сферу блогінгу так гідно. За призову суму можна розкрутити свій бренд, вкладаючи в піар та контент, адже це є головною складовою успішності в соціальних мережах", — каже ведучий, інстаблогер Женя Таллер.

Ініціативу компанії "Епіцентр К" підхопили десятки відомих блогерів, а саме Діма Варварук, Яна Дога, Макс Шахрай, Андрій Трушковский, Раміна та інші, і закликали своїх підписників брати участь.

"Варто зазначити, що коли блогінг тільки починався, в нього майже ніхто не вірив. Сьогодні ж ми бачимо, що бізнес готовий не просто підключати блогерів до своїх маркетингових стратегій, але і підтримувати", — додала ведуча шоу "Ходят слухи" Раміна.

З-поміж усіх претендентів буде обрано 16 учасників шоу. Переможців визначить експертне журі на основі відеопрезентацій учасників та глядацьких симпатій. Протягом 4-х етапів 16 інфлюенсерів з усієї України змагатимуться за звання кращого блогера та грошовий приз. Фонд проєкту: 500 000 грн. У шоу учасники виконуватимуть креативні завдання, а глядачі та ведучі їх оцінюватимуть. Також учасники шоу "Ліга блогерів" отримають корисні поради від відомих інфлюенсерів щодо розвитку особистого блогу.

В компанії зазначили, що це буде перше унікальне YouTube-шоу для людей, що вже є лідерами думок, або тих, хто тільки переймається питанням, як стати популярним в інстаграмі, тіктоці, ютубі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

шоу епіцентр приз блогери епіцентр к
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензин
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензинЕкономіка
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Так собі весна – українців знову чекає мороз і сніг: синоптик уточнила прогноз
Так собі весна – українців знову чекає мороз і сніг: синоптик уточнила прогнозУкраїна
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)Захід
Річний тариф на газ для населення вирішив повернути
Річний тариф на газ для населення вирішив повернути "Нафтогаз"Новини ЖКГ

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти