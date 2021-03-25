Епіцентр хайпане з блогерами: що придумали в компанії?

Національна мережа торговельних центрів "Епіцентр" запускає всеукраїнське шоу — "Ліга блогерів" з метою підтримки українських блогерів. На кону 500 000 грн. Взяти участь у "Лізі блогерів" можуть інфлюенсери з усієї країни.

"Соціальні мережі перестали носити тільки розважальний характер, — каже Chief Marketing Officer "Епіцентр К" Ірина Шинкаренко. — Сьогодні блогери не просто лідери думок — вони стали справжнім суб’єктами пабліситі з величезною лояльною аудиторією, які не тільки рекламують бренд чи товар, а й висловлюють свою позицію. Щодня ми відслідковуємо безліч згадувань компанії на сторінках у блогерів. Це означає, що наші ТЦ стали саме тим креативним місцем, де народжується контент. Тому нам прийшла на думку ідея запустити масштабне всеукраїнське YouTubе-реаліті, щоб надихнути та підтримати блогерів".

До участі у шоу запрошуються лідери думки, які досягли повноліття та мають від 5 тис. підписників. Щоб взяти участь у шоу "Ліга блогерів", інфлюенсери мають зняти про себе відео і опублікувати його на своїй сторінці із хештегом #хочуВлігуБлогерівЕпіцентру, а потім заповнити заявку на сайті "Епіцентру". Заявки на участь у шоу "Ліга блогерів" можуть прислати блогери з Instagram, TikTok, YouTube чи Facebook до 31 березня 2021 р. включно.

"Цей проєкт — можливість для інфлюенсерів-початківців отримати практичні поради від відомих блогерів, які досить успішно побудували особистий бренд і найголовніше — отримати головний приз на розвиток свого блогу. Це перший проєкт, який дає таку можливість і в цілому оцінює сферу блогінгу так гідно. За призову суму можна розкрутити свій бренд, вкладаючи в піар та контент, адже це є головною складовою успішності в соціальних мережах", — каже ведучий, інстаблогер Женя Таллер.

Ініціативу компанії "Епіцентр К" підхопили десятки відомих блогерів, а саме Діма Варварук, Яна Дога, Макс Шахрай, Андрій Трушковский, Раміна та інші, і закликали своїх підписників брати участь.

"Варто зазначити, що коли блогінг тільки починався, в нього майже ніхто не вірив. Сьогодні ж ми бачимо, що бізнес готовий не просто підключати блогерів до своїх маркетингових стратегій, але і підтримувати", — додала ведуча шоу "Ходят слухи" Раміна.

З-поміж усіх претендентів буде обрано 16 учасників шоу. Переможців визначить експертне журі на основі відеопрезентацій учасників та глядацьких симпатій. Протягом 4-х етапів 16 інфлюенсерів з усієї України змагатимуться за звання кращого блогера та грошовий приз. Фонд проєкту: 500 000 грн. У шоу учасники виконуватимуть креативні завдання, а глядачі та ведучі їх оцінюватимуть. Також учасники шоу "Ліга блогерів" отримають корисні поради від відомих інфлюенсерів щодо розвитку особистого блогу.

В компанії зазначили, що це буде перше унікальне YouTube-шоу для людей, що вже є лідерами думок, або тих, хто тільки переймається питанням, як стати популярним в інстаграмі, тіктоці, ютубі.

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