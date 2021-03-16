"Епіцентр" запустив соціальний проєкт з профілактики синдрому струшеної дитини

Соціальний проєкт "Не труси дитину" — перший в Україні інформаційно-освітній проєкт для батьків та лікарів, присвячений синдрому струшеної дитини (ССД) в Україні

Головна місія проєкту — підвищення обізнаності суспільства про синдром струшеної дитини (ССД) та його профілактику. Насамперед він покликаний підвищити рівень обізнаності батьків щодо ССД.

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Термін "синдром струшеної дитини" застосовують для опису насильницької травми голови, яку завдають немовляті батьки, намагаючись вгамувати її плач. Найчастіше такі випадки трапляються в період із 2 тижнів від народження до 3-4 місяців. Його ще називають періодом "фіолетового" плачу. Наслідками ССД може бути цілий ряд відхилень розвитку дитини, погіршення стану здоров'я та у вкрай тяжких випадках — інвалідність або смерть. Так, у 2017 році в Україні через травмування голови померло понад 350 дітей. На жаль, до цього моменту в країні не було створено жодних інформаційно-освітніх програм для батьків та лікарів щодо синдрому струшеної дитини та методів його запобігання.

"Для нас було надзвичайно важливо запустити цей соціальний проєкт. Адже ми добре розуміємо, що негативні наслідки коронакризи й економічних негараздів призвели до зростання соціальної напруги та рівню стресу у родинах. На жаль, часто жертвами надмірної роздратованості батьків стають зовсім маленькі члени родини, а тому піднята нами проблема сьогодні актуальна як ніколи. "Мережа "Епіцентр", як лідер з продажу побутової хімії в Україні, взяла на себе соціальну місію підвищити обізнаність українців щодо синдрому струшеної дитини. Адже діти — це наше майбутнє!" — прокоментувала Юлія Усата, директор направлення "Декор" мережі торговельних центрів "Епіцентр", який став ініціатором проведення проєкту "Не труси дитину".

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У 2018 році "Міжнародний центр розвитку і лідерства" (МЦРЛ) у партнерстві з Уповноваженим Президента з прав дитини започаткували проєкт "Дитинство без насильства: роль медичних працівників у системі ідентифікації та реагування на випадки насильства над дітьми".

Розвиваючи цю ініціативу, група компаній "Епіцентр" запустила в мережі проєкт "Зберігай спокій — не труси дитину!", який триватиме протягом березня-квітня 2021 року.

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Придбавши пачку підгузків провідних виробників у мережі "Епіцентр", покупці бачитимуть на них відповідну наліпку — "Не труси дитину", з інформацією про проєкт. У торгових залах мережі розміщено банери для батьків з інформацією про ССД. Соціальний ролик щодо небезпеки ССД транслюватиме понад 700 медіа-екранів у всіх 64 ТЦ "Епіцентр". Крім того, "Епіцентр" запустив серію освітніх роликів для батьків з порадами та інформацією про синдром струшеної дитини від відомих українських педіатрів на власному Youtube-каналі.

Ініціативу підтримали такі відомі бренди, як Pampers, Chicolino, Moony, Skippy, Molfix, Aura Baby, Evy Baby, Dada, Bambik.

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"Проєктом "Зберігай спокій — не труси дитину!" ми хочемо розказати про небезпеку синдрому струшеної дитини максимально широкій аудиторії батьків та докорінно змінити переконання багатьох із них, що струшування дитини — це нормально і не несе жодної загрози їхнім малюкам. У такий спосіб компанія "Епіцентр", яка є сімейним брендом, турбується про своїх покупців та хоче захистити українські родини від небезпечної проблеми", — розповіла Юлія Чудновець, керівник департаменту зв’язків із громадськістю ТОВ "Епіцентр К".

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