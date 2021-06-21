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Епічний обвал вакцинації. За добу від COVID-19 зробили щеплення менше 4,5 тис. українців

21 червня 2021 9:13

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

За два дні кількість вакцинованих скоротилася більш ніж у 15 разів, але дві дози вже отримали більше 360 тисяч громадян

Темпи вакцинації в Україні різко сповільнилися – після того, як кілька днів тому за добу зробили щеплення понад 67 тисяч осіб 20 червня цей показник склав 4390.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

При цьому 3715 осіб отримали першу дозу вакцини, а 675 – пройшли курс вакцинації повністю.

Більшість (2598) були вакциновані китайським препаратом CoronaVac, в меншій мірі цього дня застосовували розробки Pfizer і AstraZeneca, – 1152 і 640 уколів відповідно.

Отже, за весь час в Україні вакцинували 1 726 042 людини, з них 360 452 вже отримали обидві дози препарату. Лідером за кількістю введених доз (487 183) залишається вироблена в Індії вакцина Covishiled.

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Нагадаємо, що показники вакцинації населення в Україні падають вже другий день поспіль – якщо 18 червня цей показник перевищував 67 тисяч, то наступного дня він опустився вже до 21,6 тис.

Також ми писали, що, за підрахунками Рахункової палати, Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення 7,9 мільярдів гривень. Велика частина грошей пішла на закупівлю вакцин.

Про що ще говорять в Україні та світі 21 червня, дивіться у відеосюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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