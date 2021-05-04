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Епідемія відступає. В Україні за добу менше ніж 2500 нових випадків COVID-19

4 травня, 08:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Жорсткий карантин в Україні скасували, і на свята українці не сильно дотримувалися правил, та захворюваність падає

В Україні за минулу добу виявили 2472 нових хворих на COVID-19, але водночас видужалих ще більше. Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Тепер за весь час епідемії в Україні вже 2 088 410 інфікованих. Відзначимо, що 3 травня було виявлено 2758 випадків "корони".

За понеділок померли від наслідків COVID-19 166 українців (з початку епідемії – 44 916). Вилікуватися вдалося 7815 хворим (всього – 1 689 630).

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Як повідомляли новини "Сьогодні", заслужений лікар України Ольга Богомолець напророкувала Україні восени ще небезпечніший штам COVID-21. Проти нової "корони" може не врятувати і колективний імунітет. Лікарка розповіла, що потрібно робити.

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Нагадаємо, Україна може опинитися на першому місці за смертями від COVID-19 в Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний спалах може статися в кінці травня.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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