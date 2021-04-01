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Епідемія розбушувалася. Рівень госпіталізацій перевищено в 22 областях

1 квітня, 11:26

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У МОЗ розповіли, в яких регіонах ситуація найбільш плачевна

Епідемія в Україні не збавляє обертів – щодня все більше нових хворих. Також станом на 1 квітня рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищено у 22 регіонах країни.

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Про це повідомляє МОЗ.

Так, найскладніша ситуація із заповненістю лікарень у Хмельницькій області – рівень госпіталізації там 122,2 при нормі в 60 на 100 тис. населення. Далі йдуть Житомирська область – 118,8, Вінницька – 113,4, Київ – 110,1, Миколаївська – 108,4.

Найменше (не перевищено поріг) у Кіровоградській області – 41,6, Луганській – 41,9 і Херсонській – 42,5.

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А ось найбільша зайнятість коронавірусних ліжок з киснем у Києві – 84,3% (при нормі в 65%). Найменше зайнято місць з киснем в Херсонській області – 16,4%.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у Києві вже посилили локдаун, закривши з 5 квітня громадський транспорт для більшості жителів – в ньому зможуть їздити тільки за спецперепустками певні категорії людей. Але це ще не все – зараз заговорили про комендантську годину у столиці.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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МОЗ госпіталізація коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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