Епідемія розбушувалася. Рівень госпіталізацій перевищено в 22 областях

У МОЗ розповіли, в яких регіонах ситуація найбільш плачевна

Епідемія в Україні не збавляє обертів – щодня все більше нових хворих. Також станом на 1 квітня рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищено у 22 регіонах країни.

Реклама

Про це повідомляє МОЗ.

Так, найскладніша ситуація із заповненістю лікарень у Хмельницькій області – рівень госпіталізації там 122,2 при нормі в 60 на 100 тис. населення. Далі йдуть Житомирська область – 118,8, Вінницька – 113,4, Київ – 110,1, Миколаївська – 108,4.

Найменше (не перевищено поріг) у Кіровоградській області – 41,6, Луганській – 41,9 і Херсонській – 42,5.

А ось найбільша зайнятість коронавірусних ліжок з киснем у Києві – 84,3% (при нормі в 65%). Найменше зайнято місць з киснем в Херсонській області – 16,4%.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Києві вже посилили локдаун, закривши з 5 квітня громадський транспорт для більшості жителів – в ньому зможуть їздити тільки за спецперепустками певні категорії людей. Але це ще не все – зараз заговорили про комендантську годину у столиці.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама