Епідемія в Україні пішла на спад, чи йде геть коронавірус?

Останніми днями МОЗ дає статистику щодо COVID-19, яка показує, що епідемія йде на спад. Наразі в Україні виявляють 4000-5000 хворих на добу – стільки ж було у вересні-2020. Однак медики очікують, що число хворих на днях зросте. Про це йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

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Одна з причин, чому зараз так відбувається, – свята. Люди звертаються по медичну допомогу менше і менше тестуються. Зараз статистика показує, що третина госпіталізованих з коронавірусом – важкі хворі. Це пов'язано з тим, що українці стали рідше звертатися до лікарів за перших симптомів респіраторних захворювань.

Отже до лікарень потрапляє менше пацієнтів, а число тих, хто одужав, – зростає, розповів Ігор Бровченко, голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 НАН України.

"Лікарні розвантажуються і проблем з киснем нема. Смертей від коронавірусу теж менше. Можна стверджувати, що протягом останнього місяця ситуація стабільно поліпшується. Але скільки це триватиме – ніхто не знає".

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Лікар-інфекціоніст з Харкова Інна Андрусович теж каже, що в лікарнях міста дійсно менше пацієнтів, приблизно на 20%. Якщо раніше був період, що ліжка з підведеним киснем постійно були зайняті, то тепер завжди є трохи вільних.

"Зменшилася кількість хворих за рахунок того, що студенти роз'їхалися по домівках. У пунктах тестування перед святами багато іноземних студентів, які робили тест перед вильотом додому".

Але МОЗ, епідеміологи та лікарі очікують, що число хворих днями зросте. Ті, хто під час свят їздив до родичів і у відпустку, тепер повертаються додому. Тому чекати, що коронавірус піде геть, не варто.

Раніше повідомлялося, що кінець січня буде важким, але чи уникнуть українці справжнього локдауну.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Коронавірус під час локдауну: коли буде новий пік захворюваності в Україні".

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