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Епідемія в Україні посилиться ще більше: тривожний прогноз від вчених

24 березня, 09:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українські вчені з НАН розповіли, що буде з короною у найближчі два тижні

Україну накрила третя хвиля пандемії. Кількість нових хворих щодоби буде збільшуватися в найближчі два тижні і може досягти більш 20 тисяч заражених.

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Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.

Прогноз на 24-30 березня

  • Кількість нових інфікованих на добу – від 13 162 до 18 654 (в середньому 16 858).
  • Кількість смертей на добу – від 271 до 329 (в середньому 300).

Прогноз на 31 березня-6 квітня

  • Кількість нових хворих на добу – від 11 126 до 31 278 (в середньому 19 759).
  • Кількість нових летальних випадків – на від 341 до 419 (в середньому 380).

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Згідно з прогнозами, найгірша епідситуація очікується у Львівській, Київській, Одеській областях і в столиці. Детальніше в таблиці:

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Українські вчені відзначають, що позитивну динаміку за кількістю нових випадків демонструють три області – Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька, хоча вони досі залишаються серед лідерів за кількістю госпіталізацій і летальних випадків на душу населення. Вінницька область наближається до пікових значень.

В НАН визначили, що від початку нової хвилі епідемії до досягнення пікових значень кількості нових хворих (смертей) проходить близько двох місяців. Відмітимо, що в Україні оголосили початок третьої хвилі коронавірусу на початку березня, отже, піку варто очікувати в другій половині квітня.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, скільки вже вакцинувалось українців від COVID-19.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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епідемія коронавірус НАН України COVID-19

Джерело: Сьогодні

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