Епіфаній перебрався у нову резиденцію, якій більше 100 років (фото)

Раніше глава ПЦУ жив у Видубицькому монастирі, а тепер його місце роботи виглядає дуже сучасним

Митрополит Єпіфаній і його нова резиденція. Колаж "Сьогодні"

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній переїхав в нову резиденцію на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

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Він зібрав журналістів і показав, де тепер буде працювати, а Релігійна правда показала фото зсередини будівлі.

Будівля нової резиденції була зведена ще у 1894 році за проєктом архітектора Володимира Ніколаєва як Будинок архієрейських співаків Михайлівського монастиря.

Будівля була відреставрована у 2019-2021 роках на кошти родини меценатів.

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До цього глава ПЦУ жив у Видубицькому монастирі, а працював у старій будівлі Київської православної богословської академії. Тепер у нього буде сучасна резиденція.

Також тут будуть проходити засідання Священного Синоду.

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У будівлі був зроблений капітальний ремонт і внутрішні оздоблювальні роботи в сучасному класичному стилі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Епіфаній розповідав, що всі православні парафії в Україні належать ПЦУ. Митрополит пояснив, чому не зовсім правильно говорити про переходи парафій з РПЦ у ПЦУ, пославшись на томос і патріарха Варфоломія