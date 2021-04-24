Епіфаній: Всі православні парафії в Україні належать ПЦУ

Митрополит пояснив, чому не зовсім правильно говорити про перехід парафій з РПЦ в ПЦУ, пославшись на томос і патріарха Варфоломія

Перехід православних парафій з Російської православної церкви (РПЦ) в Православну церкву України трохи призупинився, але, згідно з томосом, усі парафії в нашій країні зараз належать ПЦУ.

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Про це розповів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ситуація останнім часом трішки призупинилася щодо переходів. Але поодинокі випадки і зараз є практично у кожній області. Це стосується і західної України, і центральної України", – повідомив митрополит.

Він уточнив, що не зовсім правильно говорити про переходи, оскільки, згідно з томосом та роз'ясненням Його Святості, патріарха Варфоломія, всі православні парафії в Україні належать ПЦУ.

"ВУкраїні є ті, які не визнають цієї реальності. Але поступово, я думаю, вони доєднаються до визнання томосу. Це не перехід, бо вони реально знаходяться в Україні. І, згідно з тими рішеннями, які були ухвалені Вселенським патріархатом, всі вони належать до ПЦУ. Але тимчасово вони хочуть належати до РПЦ, хоча це канонічно неправильно", – роз'яснив Епіфаній.

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Предстоятель додав, що зараз реєструється і багато нових громад, особливо на сході України.

Нагадаємо, раніше Синод Православної церкви України звернувся до українців у зв'язку з ескалацією війни на Донбасі і загрозою повномасштабного вторгнення з боку РФ, заявивши, що головна мета Кремля – це залякування і тиск на нашу державу і союзників.

Ми також повідомляли, що Синод Кіпрської церкви офіційно визнав автокефалію Православної церкви України.

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