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СЬОГОДНІ Новини України

Епоха локдауну. Як працюватиме метро у "червоному" Києві

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
29 жовтня, 11:05
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За всі порушення потрібно буде сплатити штраф
З 1 жовтня метро продовжить свою роботу / Колаж "Сьогодні"
З 1 жовтня метро продовжить свою роботу / Колаж "Сьогодні"

З 1 листопада у Києві посилюють карантин. Метрополітен працюватиме у звичайному режимі, але не для всіх.

Про це йдеться у матеріалі сайту "Сегодня".

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Як працюватиме метро?

1 листопада пасажири на вході в метро побачать оголошення про те, що послугами підземки можуть користуватися лише громадяни, які мають при собі негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигену терміном дії 72 години, жовтий або зелений COVID-сертифікат, або документ, що свідчить про одужання від COVID-19

Де перевірятимуть документи?

На вході до підземки документи перевіряти не будуть.

"Ніхто не перевірятиме документи перед входом у метро, щоб не створювати там черги та стовпотвори. Людина прочитає оголошення і зробить собі усвідомлений вибір", – сказали у КМДА.

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Перевіряти документи правоохоронці зможуть одразу за турнікетами, на пероні станції, у вагонах метро

"Якщо пасажир усвідомлено вирішить порушити правила, то на нього чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу", – роз'яснили у КМДА.

Які будуть штрафи?

Тих, хто проігнорує вимогу та вирішить їздити у транспорті без документів, штрафуватимуть. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень. Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони зможуть користуватися міським транспортом без перерахованих вище дозвільних документів.

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Повний список нових обмежень у столиці

  • Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
  • З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
  • Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
  • Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
  • Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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