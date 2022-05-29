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Ердоган збирається поговорити із Зеленським та Путіним — дата

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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29 травня, 16:57
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У російського диктатора підтвердили плани
/ Фото: Reuters, Офіційний сайт президента України, Колаж: Сьогодні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що у понеділок планує провести телефонні розмови із президентами України та Росії. Це будуть окремі бесіди, наголосив він. Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu Agency.

Ердоган сказав, що Туреччина й надалі закликатиме сторони підтримувати канали діалогу та дипломатії для встановлення миру в Україні.

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Своєю чергою, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив російським ЗМІ, що Путін запланував бесіду з Ердоганом на понеділок.

Туреччина як посередник

17 березня в Туреччині відбулися переговори глави МЗС України Дмитра Кулеби з його турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, за підсумками яких МЗС повідомило, що Туреччина "готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому".

29 березня в Туреччині відбулися переговори між делегаціями України та Росії щодо російської військової агресії. Через кілька днів світ дізнався про звірства російських військових в окупованій ними Бучі після того, як місто вдалося звільнити.

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17 квітня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що у квітні переговорів на рівні міністерств із росіянами не було, і підтвердив слова президента Володимира Зеленського, що можливе вбивство росіянами захисників Маріуполя, ймовірно, поставить хрест на спробах діалогу про припинення війни.

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