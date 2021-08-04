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Єрмак готується до важливих зустрічей у США: з ким будуть переговори

4 серпня 2021 13:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Поїздку президента України в Америку готують Єрмак і Кулеба – глава ОПУ поділився очікуваннями від майбутнього візиту

Єрмак прилетів у США для підготовки візиту Зеленського

Єрмак прилетів у США для підготовки візиту Зеленського / Фото: president.gov.ua

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прибув у США для підготовки візиту глави держави Володимира Зеленського. Він налаштований на дружній діалог і плідну співпрацю Києва і Вашингтона, а також розповів про найближчі зустрічі.

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Про це він написав у Facebook.

Він прилетів до Америки разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Глава ОПУ поділився очікуваннями від майбутнього візиту Зеленського.

"Цей візит матиме велике значення для подальшого розвитку україно-американських відносин. Одним з головних пріоритетів України на світовій арені є зміцнення співпраці з США в усіх галузях: оборонній, військово-технічній, економічній і, звісно ж, політичній", – написав Єрмак.

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За його словами, він і глава МЗС будуть у Вашингтоні недовго, але графік дуже щільний.

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"На порядку денному зустрічі із радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, представниками Сенату та провідних аналітичних центрів. Будемо говорити прямо, відверто і щиро – як і годиться союзникам", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перелічив основні теми, які сподівається обговорити з американським колегою.

Тим часом у Конгресі США вже попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо

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