Єрмак розповів, коли вакцина Pfizer з'явиться в Україні (відео)

З лютого в Україні почалася вакцинація поки препаратом Covishield/AstraZeneca

Перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech прибуде в Україну в найближчі тижні.

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Про це під час онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Україна розраховує на допомогу Євросоюзу в питанні вакцинації.

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Єрмак нагадав, що з лютого в Україні почалася вакцинація поки вакциною Covishield/AstraZeneca. Вакцинація проводиться за принципом черговості – першими щеплення отримують військові та лікарі.

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Нагадаємо, станом на ранок 10 березня, в Україні від коронавірусу прищепили більше 23 тисяч людей.

Також повідомлялося, що МОЗ уклав угоду з британським посередником – компанією Crown Agents – про нерозголошення інформації про умови закупівлі вакцин проти COVID-19.

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