Русский
$ 27,74
32,97
  1. Новини України

Єрмак розповів, коли вакцина Pfizer з'явиться в Україні (відео)

10 березня, 15:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

З лютого в Україні почалася вакцинація поки препаратом Covishield/AstraZeneca

Перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech прибуде в Україну в найближчі тижні.

Реклама

Про це під час онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Україна розраховує на допомогу Євросоюзу в питанні вакцинації.

Читайте також: Проблем з міжнародним визнанням вакцини Covishield не повинно бути – Ляшко

В тренді
Вакцинація препаратом Covishield: які побічні реакції можуть бути після щеплення

Єрмак нагадав, що з лютого в Україні почалася вакцинація поки вакциною Covishield/AstraZeneca. Вакцинація проводиться за принципом черговості – першими щеплення отримують військові та лікарі.

Реклама

Нагадаємо, станом на ранок 10 березня, в Україні від коронавірусу прищепили більше 23 тисяч людей.

Також повідомлялося, що МОЗ уклав угоду з британським посередником – компанією Crown Agents – про нерозголошення інформації про умови закупівлі вакцин проти COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцина коронавірус Андрей Ермак Pfizer
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
Окупанти в Криму вбили перлину природи задля водопостачання Севастополя (фото)
Окупанти в Криму вбили перлину природи задля водопостачання Севастополя (фото)Україна
Гордон заінтригував похмурим прогнозом для України: що станеться 15 березня
Гордон заінтригував похмурим прогнозом для України: що станеться 15 березняУкраїна
В Україні похолодає до -15: синоптик дала
В Україні похолодає до -15: синоптик дала "морозний прогноз"Україна
У Чернівцях публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунки
У Чернівцях публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарункиЗахід
"Це гра в рулетку". Що не так з автобусами з України в ПольщуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти