Як дистанційно актуалізувати інформацію про зміну власника?
Актуалізувати інформацію щодо зміни власника особового рахунку можна онлайн через месенджер у Facebook або Skype.
Безпосередньо ж укласти та підписати договір, пред’явивши оригінали документів, можна у одному з 10 сервісних центрів за попереднім записом: https://cks.com.ua/equery або (044) 247-40-40.
Для зміни власника треба долучити копії документів або фото (якщо звернення в режимі онлайн):
• паспорта або документа, що його замінює (всі заповнені сторінки)чи ID-картки
• картки (довідки) фізичної особи – платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру ІПН, (не додається власяниками ID-карток
• витягу з Єдиного державного демографічного реєстру (не надається власниками паспортів-книжок
• витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, що дійсне на дату подання заяви
• документа, що підтверджує право власності або користування житлом (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо)
• технічного паспорта на квартиру
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Додатково:
• за наявності лічильників води – паспорти на лічильники або свідоцтва про повірку, акти опломбування лічильників
• за наявності лічильника ТЕ – акт технічної можливості на встановлення вузла розподільного обліку теплової енергії, паспорт або свідоцтво про повірку
• акт введення в експлуатацію лічильника ТЕ
• проєктно-технічна документація на індивідуальне опалення (якщо воно є)
• акт контрольного зняття показань лічильників (якщо є останній за датою) або фото лічильників з показаннями на поточну дату.
Звертаємо увагу, що у разі спільної власності на квартиру – потрібно надати письмові згоди всіх співвласників житла та копії паспортів, а також ідентифікаційних кодів усіх співвласників.
У разі укладання договору довіреною особою – потрібно пред’явити довіреність, паспорт та картку платника податків довіреної особи.
Якщо є необхідність розділення особового рахунку слід оформити письмову згоду з розрахунком площі місць загального користування та боргів (в разі їх наявності) на кожного заявника.