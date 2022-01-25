Без COVID-сертифіката не можна буде в'їхати в жодну країну ЄС. / Фото: Колаж: Сьогодні

Як дистанційно актуалізувати інформацію про зміну власника?

Актуалізувати інформацію щодо зміни власника особового рахунку можна онлайн через месенджер у Facebook або Skype.

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Безпосередньо ж укласти та підписати договір, пред’явивши оригінали документів, можна у одному з 10 сервісних центрів за попереднім записом: https://cks.com.ua/equery або (044) 247-40-40.



Для зміни власника треба долучити копії документів або фото (якщо звернення в режимі онлайн):



• паспорта або документа, що його замінює (всі заповнені сторінки)чи ID-картки

• картки (довідки) фізичної особи – платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру ІПН, (не додається власяниками ID-карток

• витягу з Єдиного державного демографічного реєстру (не надається власниками паспортів-книжок

• витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, що дійсне на дату подання заяви

• документа, що підтверджує право власності або користування житлом (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо)

• технічного паспорта на квартиру

Додатково:

• за наявності лічильників води – паспорти на лічильники або свідоцтва про повірку, акти опломбування лічильників

• за наявності лічильника ТЕ – акт технічної можливості на встановлення вузла розподільного обліку теплової енергії, паспорт або свідоцтво про повірку

• акт введення в експлуатацію лічильника ТЕ

• проєктно-технічна документація на індивідуальне опалення (якщо воно є)

• акт контрольного зняття показань лічильників (якщо є останній за датою) або фото лічильників з показаннями на поточну дату.



Звертаємо увагу, що у разі спільної власності на квартиру – потрібно надати письмові згоди всіх співвласників житла та копії паспортів, а також ідентифікаційних кодів усіх співвласників.

У разі укладання договору довіреною особою – потрібно пред’явити довіреність, паспорт та картку платника податків довіреної особи.



Якщо є необхідність розділення особового рахунку слід оформити письмову згоду з розрахунком площі місць загального користування та боргів (в разі їх наявності) на кожного заявника.