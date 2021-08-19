ЄС почне приймати українські COVID-сертифікати не одразу після їхнього визнання

Європейському Союзу потрібен час на підключення нових країн до загальної системи сумісності сертифікатів вакцинації від коронавірусу

COVID-сертифікати стали доступні для Android. Колаж: "Сьогодні"

Європейський Союз почне приймати українські COVID-сертифікати з 20 серпня, хоча офіційно визнав їх 19 серпня. Доба знадобиться на те, щоб підключити Україну до європейської системи сумісності сертифікатів.

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Про це повідомила Європейська комісія (ЄК). Крім України, до системи підключать Туреччину та Північну Македонію.

"Країни будуть підключені до системи ЄС, і COVID-сертифікати, видані Північною Македонією, Туреччиною і Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня (20 серпня. – Ред.) на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС", – йдеться в повідомленні ЄК.

Україна, в свою чергу, почне визнавати COVID-сертифікати всіх країн, які теж внесені в європейську систему. У Єврокомісії впевнені, що така система допоможе пожвавити ринок міжнародних подорожей, в тому числі за межі ЄС.

COVID-сертифікати в "Дія"

5 липня в Україні запрацювали цифрові COVID-сертифікати в додатку державних послуг "Дія". Спочатку вони підходили для використання тільки всередині країни.

Паспорт вакцинації відображає в мобільному додатку "Дія", але можна отримати і паперову форму через звернення до лікаря. У Кабміні зазначили, що цифрові COVID-сертифікати і паперові мають однакову юридичну силу.

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В Україні вже ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу, наприклад:

вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";

в Дніпрі влада обіцяє вакцинованих жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Також сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауну.

Нагадаємо, 19 серпня ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським.

При цьому днями Україна послабила правила в'їзду для іноземців. Тепер для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібно мати з собою: