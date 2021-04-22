Ще більше топових фільмів і передач. Volia TV знову розширює свою бібліотеку!

Одна з найбільших телекомунікаційних компаній України Volia оголосила про чергове розширення своєї онлайн-бібліотеки Volia TV до 14 000 фільмів, серіалів і телепередач. Цього разу бібліотека поповниться контентом за партнерською угодою з міжнародною медіакомпанією Viasat World.

Новий контент доступний абонентам Volia із 20 квітня. На першому етапі в бібліотеку додадуть більше ніж 200 фільмів і телепередач від провідних студій. Однак це тільки початок. Надалі кількість контенту на платформі збільшуватиметься як мінімум на 20 одиниць на тиждень. Усього до кінця року додадуть не менше 1000 одиниць контенту. І це на додачу до вже доступних 13 000 фільмів і телешоу від найкращих світових і вітчизняних кіностудій.

Так, глядачі вже можуть поспостерігати за красою космосу й акторською грою Бреда Пітта у фільмі "До зірок", розгадати таємниці древніх цивілізацій з Ларою Крофт у Tomb Raider і насолодитися чудовою музикою в мюзиклі "Кішки". Також у бібліотеку додали кінокартини, що полюбилися глядачам, серед них "Людина павук – 2", "Ейс Вентура", "Хто в домі тато" й багато інших.

Новий контент порадує і любителів науково-популярних передач. Серед новинок можна знайти такі суперпопулярні ТБ-шоу як "Таємниці єгипетських пірамід", де ви вирушите в долину Нілу і поринете у світ давньоєгипетської міфології та культури. А разом із шоу "Військові машини" ви зможете досліджувати найважливіші віхи людської історії через призму технічного прогресу і військових винаходів.

"Ми намагаємося завжди давати найкраще нашим клієнтам. І розширення бібліотеки Volia TV – одне з пріоритетних завдань для нас. Зараз ми надаємо нашим абонентам доступ до однієї з найбільших бібліотек легального онлайн-контенту в Україні. Ми раді, що контент від фільмових і документальних каналів Viasat World буде доступним у нашій бібліотеці для перегляду онлайн практично на будь-якому smart-пристрої в будь-який час і в будь-якій точці України", – прокоментувала маркетинг-директорка Volia Сандра Крауіня.

Карін Хейджинк, віцепрезидентка з контенту, маркетингу і продуктів Viasat World, коментує: "Після запуску нашого повного портфеля каналів з Volia в січні цього року ми дуже раді розширити нашу пропозицію, зробивши наш преміальний контент доступним через бібліотеку Volia TV. Ми постійно отримуємо найкращі нові фільми, серіали та документальні програми, щоб поповнити нашу приголомшливу програмну бібліотеку, якою тепер можуть користуватися передплатники Volia, коли, де і як їм подобається".

Компанія Volia обіцяє і далі розширювати свою відеобібліотеку хітовими новинками та цікавим контентом. Тож стежте за новинами і дивіться позитивно!

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