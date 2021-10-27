Ще година сну чи втрачений тиждень? Ми запитали українців, що вони думають про переведення годинників (відео)

Думки українців розділилися – поки одні категорично проти, інші радіють додатковій годині для сну

Українці висловили свою думку про переведення годинників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна готується перейти на зимовий час. Переведення годинника відбудеться вже 31 жовтня.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що думають українці про переведення годинників.

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Думки розділилися

Ми погуляли у центрі Києва та розпитали перехожих. Дехто не проти перевести стрілки, а хтось принципово проти таких дій.

"Вже звикла. Але хотілося б, щоб ми залишалися на літньому часі. Іноді адаптація відбувається легко, а іноді потрібно дійсно тиждень адаптуватись до цих змін" , – розповіла мешканка Києва.

Ще одна перехожа впевнена, що якщо це було завжди, з року в рік, то це нормально.

"Я не відчуваю жодних дискомфортів від переведення годинника. Для мене істотно нічого не змінилося. Для уряду, напевно, або для всіх це просто легше. Легше, якщо переїжджаєш в іншу країну, мандруєш", – висловила думку ще одна українка.

Легше вставати працювати

Деякі українці чекають на переведення годинників для того, щоб вранці довше поспати.

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"Позитивно ставлюся до переведення годинника, тому що вважаю, що потрібно ефективно використовувати світовий день. Я особисто сова, тому для мене зайвий час поспати – це дуже добре".

Ще одна мешканка Києва розповіла, що їй на роботу потрібно приходити о 8-й ранку, але для того, щоб зібратися, необхідно встати о 6:30: "А це ще темно! Дуже важко підвестися. І йдеш з роботи – теж уже темно".

Куди певодити стрілки

Цього року перехід на "зимовий" час відбудеться у 4 ранку 31 жовтня – у ніч із суботи на неділю. Стрілки годинника необхідно перевести на годину тому .

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Більшість сучасних гаджетів автоматично переводить годинник. Але про настінний або наручний годинник потрібно подбати самостійно.

Навіщо переводити годинники

Переведення годинника стало для України вже традиційним – це роблять з 1981 року. Тоді вважалося, що зимовий час допоможе ефективніше використовувати світловий день, щоб економити електроенергію. Однак потім все ж таки з'ясували – економія електроенергії при переведенні часу мізерна, від 1 до 3%, а іноді навіть менше.

Але для України переведення годинників таки дуже важливе. Ми повинні жити в зимовому часі, оскільки де-факто країна розташована у двох часових поясах. Це означає, що якщо залишити в Україні літній час, то жителям західних областей у грудні доведеться розпочинати робочий день у темряві, бо сонце там о 9:00 тільки з'явиться через обрій (при переведенні годинника на "зимовий" час – о 8:00).

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