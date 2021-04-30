Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини України

Ще дві області можуть вийти з "червоної зони" карантину – Ляшко

30 квітня, 09:49

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Ситуація з коронавірусом в Україні поліпшується, кожен день фіксують все більше видужалих, а приріст нових випадків зменшується

Київська та Миколаївська області незабаром вийдуть з "червоної зони" карантину. МОЗ готує відповідне подання до держкомісії. Ці регіони перейдуть до "жовтої зони".

Реклама

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу.

"В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася. Сьогодні МОЗ готує подання до Державної комісії з ТЕБ та НС про вихід з "червоного рівня" епіднебезпеки Київської та Миколаївської областей, які можуть бути переведені до "жовтого рівня" епіднебезпеки. Отже, з 1 травня в Україні буде сім областей, де встановлено "червоний рівень" епіднебезпеки",- сказав він.

Ляшко додав, що в той же час в жодній області рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищує встановленого урядом показника (65%).

В тренді
Дуже теплий Великдень підмочать грози: де буде до +24 і кому не пощастить з дощами

Все вийшло, як і прогнозував сайт "Сьогодні": захворюваність в Україні пішла на спад, видужалих стало більше, ніж хворих. За нашими прогнозами, до травневих свят з "червоної зони" вийдуть ще кілька регіонів.

Реклама

Також нагадаємо, карантин в Україні на великодні і травневі свята не підсилюватимуть. Планують тільки посилити контроль за дотриманням звичайних карантинних правил.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Так де ж весна – прогноз погоди на весь травень
Так де ж весна – прогноз погоди на весь травеньУкраїна
Українці скинули валюту: що буде з доларом до травневих свят
Українці скинули валюту: що буде з доларом до травневих святФінанси
Потеплішає до +20, але все зіпсують грози: синоптик розповіла, де буде гриміти
Потеплішає до +20, але все зіпсують грози: синоптик розповіла, де буде гримітиУкраїна
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
Дочекалися весни? В Україну йде різке потепління – прогноз на 29 квітня (карта)
Дочекалися весни? В Україну йде різке потепління – прогноз на 29 квітня (карта)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти