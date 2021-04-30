Ще дві області можуть вийти з "червоної зони" карантину – Ляшко

Ситуація з коронавірусом в Україні поліпшується, кожен день фіксують все більше видужалих, а приріст нових випадків зменшується

Київська та Миколаївська області незабаром вийдуть з "червоної зони" карантину. МОЗ готує відповідне подання до держкомісії. Ці регіони перейдуть до "жовтої зони".

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Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу.

"В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася. Сьогодні МОЗ готує подання до Державної комісії з ТЕБ та НС про вихід з "червоного рівня" епіднебезпеки Київської та Миколаївської областей, які можуть бути переведені до "жовтого рівня" епіднебезпеки. Отже, з 1 травня в Україні буде сім областей, де встановлено "червоний рівень" епіднебезпеки",- сказав він.

Ляшко додав, що в той же час в жодній області рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищує встановленого урядом показника (65%).

Все вийшло, як і прогнозував сайт "Сьогодні": захворюваність в Україні пішла на спад, видужалих стало більше, ніж хворих. За нашими прогнозами, до травневих свят з "червоної зони" вийдуть ще кілька регіонів.

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Також нагадаємо, карантин в Україні на великодні і травневі свята не підсилюватимуть. Планують тільки посилити контроль за дотриманням звичайних карантинних правил.

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