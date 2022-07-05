Ще дві країни поповнили ЗСУ потужною технікою (фото)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував за допомогу українській армії

У ЗСУ з'явилися нові потужні танки. Фото: колаж "Сьогодні"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українська армія використовує танки, які передані з Польщі та Чехії. Генерал подякував їм за допомогу нашим військовим у боротьбі з російськими окупантами.

Про це Залужний написав на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

"Завдяки вашим танкам ми боремося з нашим спільним багатовіковим ворогом. Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов’янської землі", – заявив генерал.

Також військові показали танки Т-72, які отримали ЗСУ від Польщі та Чехії.

"Ми вдячні народам Польщі та Чехії за допомогу та підтримку нашого війська і людей, які знайшли прихисток у ваших країнах від російських бомб та ракет. Разом ми вистоїмо. Ваші танки – це допомога від справжніх братів!" – наголосив Залужний.

Чехія та Польща допомогла Україні танками. Фото: Валерій Залужний Чехія та Польща допомогла Україні танками. Фото: Валерій Залужний Чехія та Польща допомогла Україні танками. Фото: Валерій Залужний Чехія та Польща допомогла Україні танками. Фото: Валерій Залужний Чехія та Польща допомогла Україні танками. Фото: Валерій Залужний Чехія та Польща допомогла Україні танками. Фото: Валерій Залужний Чехія та Польща допомогла Україні танками. Фото: Валерій Залужний Чехія та Польща допомогла Україні танками. Фото: Валерій Залужний Чехія та Польща допомогла Україні танками. Фото: Валерій Залужний Чехія та Польща допомогла Україні танками. Фото: Валерій Залужний Чехія та Польща допомогла Україні танками. Фото: Валерій Залужний 1 /11

Раніше ми розповідали, що президент України Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Чехії. Він нагадав про вчинки Радянського Союзу щодо чехів та закликав їх підтримати нашу країну у боротьбі з Росією.

Реклама

Також нагадаємо, що Словаччина, надаючи військову допомогу Україні, може передати Києву військові літаки "Міг-29" та танки.