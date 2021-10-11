Ще один рекорд України! У Києві авторами картини стали 1000 людей – фото і відео

У Києві створили першу і єдину в світі картину, авторами якої стали відразу 1000 українців. Вона вже потрапила в Книгу рекордів України.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
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Полотно розмальовували протягом 9-10 жовтня на площі Незалежності в столиці. Свій слід залишили люди різного віку і професій з багатьох міст України.
Картина офіційно увійшла до Книги рекордів України і очікує включення в Книгу Рекордів Гіннеса.
Які ще є цікаві рекорди України?
- Найменша Конституція. Примірник налічує 160 сторінок, а щоб прочитати написане, потрібно брати лупу.
- Наймасовіший поцілунок. Романтичний рекорд поставили майже 4 тисячі пар в 2013 році в Донецькому парку культури і відпочинку імені А. С. Щербакова.
- Наймасовіший танець у весільних сукнях – відразу 826 красунь, одягнених у весільні сукні.
- Найбільша колекція метеоритів. Олександр Ковальов з Дніпропетровська за 15 років зібрав 45 метеоритів з різних куточків планети.
- Найважча домашня ковбаса. Рекорд поставили в 2014 році в Черкасах. Вага ковбаси склала майже 200 кг, а довжина – 365 метрів.