Ще одна область потрапила в "червону зону": в Раді спрогнозували пік захворюваності COVID-19 (відео)

Спалах коронавірусу перемістився із заходу в центр України. Експерти очікують через місяць пік захворюваності.

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Про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький повідомив в Facebook.

"Сумська область потрапила в "червону" зону. Загалом вже в 8 регіонах країни введено жорсткі карантинні обмеження. Ще 11 областей – в "помаранчевій" зоні. На заході країни епідемічна ситуація стабілізувалася, спалах хвороби перемістився в центр", – зазначив він.

За його словами, в Національній академії наук прогнозують пік захворюваності приблизно через місяць. Він додав, що голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко назвав епідситуацію загрозливою і закликав вводити нові обмеження.

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Сумська область кілька тижнів маневрувала на межі "помаранчевої" і "червоної зон". В області щодня фіксують 300-400 нових випадків коронавірусу. Зараз в Сумах залишилося тільки 40 вільних місць для хворих. Пацієнтів з обласного центру вже везуть до найближчих районних лікарень. Майже дві тисячі госпіталізовано. 18 з них на апаратах ШВЛ.

Зараз в Сумах працюють кафе, ресторани, спортивні зали, ринки і торгові центри. Але – не виключено, що все закриють. Громадський транспорт курсує в режимі адаптивного карантину.

"Є значне збільшення летальності. Якщо ми в грудні мали 1 відсоток від числа хворих, то сьогодні маємо 2,4 відсотка. Ми спостерігаємо омолодження категорії хворих. Це особи більш молодшого віку і в тому числі діти", – сказала "Сегодня" начальник управління охорони здоров'я Сумської міськради Олена Чумаченко.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили майже вісім тисяч нових випадків COVID-19.

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Також нагадаємо, в Україні проведуть масове тестування на коронавірус.

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