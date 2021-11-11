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Ще одна країна ЄС відкрила кордони для України: куди можна летіти

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
11 листопада, 17:18
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Вимоги для перельоту поширюються на громадян від 18 років / Колаж "Сьогодні"
Вимоги для перельоту поширюються на громадян від 18 років / Колаж "Сьогодні"

Днями Україну виключили із "зеленого списку" ЄС. Декілька країн Європейського Союзу зберегли можливість в'їзду для українців. Також до цього списку приєдналася Швеція.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Подробиці

Щоб в'їхати до Швеції українцям потрібно мати:

  • цифровий COVID-сертифікат України,
  • негативний результат ПЛР-тесту, зроблені за 72 години до прибуття.

Ці вимоги поширюються на громадян віком від 18 років.

Які країни ЄС зберегли можливість для подорожей українців

Вже десять країн ЄСзберегли можливості для подорожей українців:

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  • Данія,
  • Чехія,
  • Нідерладні,
  • Хорватія,
  • Естонія,
  • Кіпр.

"МЗС продовжує працювати з партнерами, щоб можливостей було більше", – пише Дмитро Кулєба.

Для ЄС Україна більше не в "зеленій зоні"

Згідно з рішенням ЄС, тепер для українців рекомендують закрити кордони, поки ситуація з коронавірусом не покращає. Однак кожна країна Євросоюзу сама вирішує, чи забороняти в'їзд туристів з нашої країни повністю, робити винятки для вакцинованих (і якими вакцинами) або для тих, хто надасть ПЛР-тест.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вже пояснив: після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде . Тепер перед поїздкою до Європи слід перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.

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