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Ще небезпечніша та агресивніша: в Україні виявлено нову мутацію коронавірусу

22 березня, 13:25

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Відкритий варіант є "молодшим братом" британського штаму

Українські вчені виявили нову мутацію британського штаму коронавірусу – вона відрізняється від тої, що була вперше виявлена у пацієнтів в Лондоні в грудні 2020 року.

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Про це повідомила прес-служба Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України.

Нову мутацію виявили в 19 зразках – 17 з них були відібрані у людей, що заразилися в Івано-Франківську, а 2 – в Києві.

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Новий варіант вірусу відрізняється критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість його розмноження в клітині-хазяїні та реактивність імунної системи людини.

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На цьому тлі дослідники дійшли висновку, що саме комбінація модифікованих штамів британського штаму викликала нинішню хвилю епідемії на Прикарпатті, почастіння випадків повторного інфікування людей та ускладнення протікання хвороби.

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"Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами "британця" , – вважає директор інституту Михайло Тукало.

Раду національної безпеки і оборони України та делегацію Всесвітньої організації охорони здоров'я вже проінформували про такі насторожуючі результати досліджень.

У ВООЗ погодилися з висновками українських науковців, але закликали регулярно моніторити зміни вірусу і виявляти нових COVID-мутантів, аби ща оперативного реагування, локалізувати спалахи захворювання і зупинити подальшу хвилю пандемії.

Нагадаємо, що вперше британську мутацію коронавірусу в Україні виявили лише 3 березня. Але, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, інфекція втричі заразніша за оригінальний варіант і вже поширилася у багатьох інших містах.

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Джерело: Сьогодні

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