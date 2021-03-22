Ще небезпечніша та агресивніша: в Україні виявлено нову мутацію коронавірусу

Українські вчені виявили нову мутацію британського штаму коронавірусу – вона відрізняється від тої, що була вперше виявлена у пацієнтів в Лондоні в грудні 2020 року.

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Про це повідомила прес-служба Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України.

Нову мутацію виявили в 19 зразках – 17 з них були відібрані у людей, що заразилися в Івано-Франківську, а 2 – в Києві.

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Новий варіант вірусу відрізняється критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість його розмноження в клітині-хазяїні та реактивність імунної системи людини.

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На цьому тлі дослідники дійшли висновку, що саме комбінація модифікованих штамів британського штаму викликала нинішню хвилю епідемії на Прикарпатті, почастіння випадків повторного інфікування людей та ускладнення протікання хвороби.

"Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами "британця" , – вважає директор інституту Михайло Тукало.

Раду національної безпеки і оборони України та делегацію Всесвітньої організації охорони здоров'я вже проінформували про такі насторожуючі результати досліджень.

У ВООЗ погодилися з висновками українських науковців, але закликали регулярно моніторити зміни вірусу і виявляти нових COVID-мутантів, аби ща оперативного реагування, локалізувати спалахи захворювання і зупинити подальшу хвилю пандемії.

Нагадаємо, що вперше британську мутацію коронавірусу в Україні виявили лише 3 березня. Але, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, інфекція втричі заразніша за оригінальний варіант і вже поширилася у багатьох інших містах.

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