Ще п'ять областей України ризикують потрапити в "червону зону": список

Головний санлікар Ігор Кузін назвав регіони, в яких ковід-ситуація ускладнюється

Ігор Кузин назвав регіони, які близькі до червоної зони. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з захворюваністю на COVID-19. У "червону зону" адаптивного карантину ризикують потрапити ще п'ять областей.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузин в інтерв'ю "Громадському радіо".

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Він зазначив, що ці регіони на межі між "помаранчевою" і "червоною" зонами, і ситуація там напружена.

Області, в яких можуть посилити карантин:

Житомирська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Донецька,

Харківська.

"Поки вдається ситуацію стримати за рахунок розгортання додаткових ліжок або за рахунок нових механізмів тестування", – пояснив Кузін.

Перша червона зона

Херсонську область переводять в червону зону адаптивного карантину з 15 жовтня. Рішення прийняли на засіданні ТЕБ та НС на цього тижня.

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"За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити... червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області" , – йдеться в повідомленні.

Які обмеження діють в червоній зоні?

На території червоної зони забороняється :

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос,

робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і тощо,

робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

У червоній зоні дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.

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