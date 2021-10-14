Ще п'ять областей України ризикують потрапити в "червону зону": список

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з захворюваністю на COVID-19. У "червону зону" адаптивного карантину ризикують потрапити ще п'ять областей.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузин в інтерв'ю "Громадському радіо".
Він зазначив, що ці регіони на межі між "помаранчевою" і "червоною" зонами, і ситуація там напружена.
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Області, в яких можуть посилити карантин:
- Житомирська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Харківська.
"Поки вдається ситуацію стримати за рахунок розгортання додаткових ліжок або за рахунок нових механізмів тестування", – пояснив Кузін.
Перша червона зона
Херсонську область переводять в червону зону адаптивного карантину з 15 жовтня. Рішення прийняли на засіданні ТЕБ та НС на цього тижня.
"За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити... червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області" , – йдеться в повідомленні.
Які обмеження діють в червоній зоні?
На території червоної зони забороняється :
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос,
- робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і тощо,
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.
У червоній зоні дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.
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