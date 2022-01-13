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Ще заразніший і вражає молодих людей: все, що відомо про "Омікрон"

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13 січня, 13:21
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Попередньо, "Омікрон" у 2,9 раза більш інфекційний, ніж штам коронавірусу "Дельта"
Дані щодо госпіталізації ще досліджуються
Дані щодо госпіталізації ще досліджуються / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже поширюється новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Прогнозують, що спалах захворювання може спричинити локдаун вже у січні.

МОЗ опублікувало всі дані, які відомі про новий штам "Омікрон" за попередніми результатами наукових досліджень.

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Особливості інфікування

"Омікрон" частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі "Дельта". Також дослідження виявили такі особливості нового штаму:

  • Має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.
  • Відбувається зсув захворюваності на штам "Омікрон" у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам "Дельта", був 38,3 роки, то на "Омікрон" – 30,8 роки.
  • Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – у понад 5 разів вище, 13%.
  • Попередньо, "Омікрон" у 2,9 раза більш інфекційний, ніж "Дельта". Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із "Дельтою".
  • У країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.
  • Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє "Омікрон". Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Госпіталізація

  • Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити і велике навантаження на медичну систему. У порівнянні зі штамом "Дельта", випадки захворювання на "Омікрон" мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.
  • Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для "Омікрону" є вполовину меншим, ніж для "Дельти".
  • Лише в 0,6% хворих на Omicron були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще немає достатніх ресурсів, щоб діагностувати новий штам. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

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