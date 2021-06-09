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Ще спекотніше і мокріше: прогноз погоди на 9 червня (карта)

9 червня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Грози поки, вочевидь, не мають наміру відпускати українців, водночас стає все спекотніше

Температура в Україні все більш літня, та грози ніяк не підуть – в середу, 9 червня, стане ще спекотніше, а всі області як і раніше заливатиме дощами.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві сьогодні температура сягне 25 градусів, але гроз і злив киянам не уникнути. Як і іншим північним та центральним областям.

Як і раніше мокро і спекотно буде також на заході – до 26 градусів, грози і північно-західний вітер 5-10 м/c.

У східних областях не набагато прохолодніше – 22-24 градуси і ті ж дощі і грози. Аналогічно і в південному регіоні: в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та Криму – 23-25 градусів, дощі і грози.

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Нагадаємо, дощовий циклон буде заливати всю Україну до кінця тижня, синоптики обіцяють грози, град і шквальний вітер. Якщо хтось чекає на спеку і пляжну погоду – її найближчим часом не буде. Дощі і поривчастий вітер обійдуть тільки Волинь, Рівненську область, окремі райони Криму, Миколаївської та Одеської областей.

Ми також повідомляли, що Одесу негода накрила ще в неділю – там пройшов дощ із градом і затопило деякі ділянки дороги.

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