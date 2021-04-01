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Ескалація на Донбасі: США, Канада і Британія запевнили українських військових у підтримці

1 квітня, 19:28

Віталій Семченко Віталій Семченко

Аташе провели зустріч з військовим керівництвом України

Аташе з питань оборони США, Канади і Великої Британії зустрілися з керівництвом військових структур України.

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Про це повідомляє пресслужба американського посольства в Києві.

"Ми підтримуємо Україну, оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, і уважно стежимо за ситуацією в Україні", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що в зустрічі взяли участь міністр оборони Андрій Таран, його заступники Анатолій Петренко та Олександр Поліщук, командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, а також начальник ГУР Кирило Буданов.

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Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що російські окупаційні війська завершили підготовку до наступу вглиб території України.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував генерального секретаря ОБСЄ Хельгу Шмід про те, що Росія відмовилася від перемир'я на Донбасі, а також про стягування військ до кордонів України.

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