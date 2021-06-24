Якщо один з десяти з "Дельтою" – заразяться усі. Чи варто боятися нового штаму коронавірусу?

Нова мутація вірусу дійсно може бути небезпечнішою інших, але вакцина проти неї працює

Новий штам коронавірусу – "Дельта" – відрізняється від інших тим, що він заразніший і серед хворих з цією мутацією більше важких випадків. Тож побоювання стосовно нової версії коронавірусу небезпідставні.

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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів телеканалу "Україна 24", чим небезпечний новий штам.

Заразніший і важчий

За словами міністра, якщо у колектив з 10 осіб прийшов один зі штамом "Дельта" – усі інші дев'ять захворіють.

"Раніше не був такий відсоток трансмісивності. Хворіли 2-3, потім говорили про 5-6. Досить велика кількість тих, хто захворіє, – потрапляє до лікарень. Тобто перебіг штаму трохи важчий", – сказав Ляшко

Хто хворіє найчастіше?

Передається новий штам майже вдвічі швидше і вражає переважно молодь. В Україні вже є двоє хворих зі штамом "Дельта", вони повернулися з Росії. Ймовірно саме там і підхопили хворобу.

Чи допоможе вакцина проти нового виду?

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Ляшко запевнив, що вакциновані українці захищені від штаму "Дельта". Усі тест-системи визначають новий штам, а лікується він так само.

Крім того, ті, хто раніше перехворів на "китайський" або "британський" штам COVID-19, – все одно мають до "Дельти" імунітет.

Нагадаємо, в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта"-штамом коронавірусу. У зв'язку з цим у країні можуть посилити карантин.

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