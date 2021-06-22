Якщо пропустили другу дозу вакцини від COVID: рекомендації МОЗ

Робити щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу бажано вчасно, але в разі непереборних обставин українці мають кілька варіантів.
Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я у Facebook.
Все залежить від того, якою саме вакциною було зроблене перше щеплення.
Терміни вакцинації другою дозою
В Україні застосовуються вакцини трьох різних виробників – американсько-німецька компаній Pfizer-BioNTech, китайської Sinovac Biotech і розроблену Оксфордським університетом та шведсько-британською компанією AstraZeneca. У кожної з цих вакцин свої терміни вакцинації:
- Comirnaty / Pfizer-BioNTech – 21-28 днів,
- CoronaVac / Sinovac Biotech – 28 днів,
- Covishield, SKBio / Oxford-AstraZeneca – 12 тижнів (84 дня).
Що робити, якщо пропустили
Якщо ви зробили щеплення вакциною CoronaVac від компанії Sinovac або Covishield / SKBio від AstraZeneca і у вас не вийде вакцинуватися другою дозою через 28 днів (або відповідно 84 дні), то в МОЗ радять зробити це на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для цих препаратів.
Щодо вакцини Comirnaty від компаній Pfizer-BioNTech, то там відразу вказується так зване вікно, у рамках якого можна зробити щеплення – у період між 21-м і 28-м днем після введення першої дози.
У МОЗ зазначають, що друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або нової вакцинації.
Проте в міністерстві рекомендують робити щеплення раніше або пізніше тільки у разі крайньої потреби.
Нагадаємо, в Україні у суботу різко впала кількість нових вакцинованих українців: загалом проти COVID-19 було щеплено 25 тис. 603 людини, одну дозу отримали 21 тис. 616 людей, а повністю імунізовані – 3 тис. 987 осіб.
Ми також повідомляли, що ВООЗ підтвердила безпеку і ефективність китайської вакцини CoronaVac, якою вакцинують в Україні.
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