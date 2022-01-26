Якщо РФ розпочне вторгнення. Що покласти в "тривожну валізу" для дитини – список

У разі вторгнення Росії до України необхідно зібрати "тривожну валізку" не тільки для дорослої людини, а й для дитини.
Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, що має бути у "тривожній валізці" для дитини у разі НС.
Документи
Найголовніше – візьміть свідоцтво про народження дитини (оригінал та копію). Також необхідно покласти у валізку фотографію з батьками, а на звороті написати телефони родичів, повну адресу, ПІБ дитини та групу крові.
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Також у "тривожну валізку" дитини необхідно покласти наступне:
- Дві пляшки води
- Батончики, льодяники
- Сухофрукти
- Потрібні лікарські препарати
- Серветки (вологі та сухі)
- Носовичок
- Туалетний папір
- Невеликий рушник, зубну пасту та щітку, мило
- Лейкопластир
- Антисептики
- Захисна маска для обличчя
- Ліхтарик
- Іграшки
Одяг
У валізці обов'язково має бути комплект змінного одягу, у тому числі й теплого. Найголовніше – змінні шкарпетки та труси.
Крім того, в дитячу валізку можна покласти телефон, якщо ваша дитина користується зв'язком, а також трохи грошей.
Тривожна валізка. Фото: Esquire
Загроза вторгнення РФ до України
- У листопаді американське агентство Bloomberg, посилаючись на обізнане джерело, заявляло, що президент Росії Володимир Путін нібито готує напад на Україну у січні. Повідомлялося, що розвідка США поділилася з кількома країнами-союзницями США по НАТО в ЄС даними, які свідчать про можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення на неокуповану територію України.
- Проте пізніше з'явилася інформація про те, що плани можливого вторгнення до нашої країни несподівано зіпсувала погода. Як зазначають чиновники в адміністрації США, м'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ, якщо він дійсно планувався.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Крім того, у Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на тлі планів вторгнення до країни.