Якщо в будинку "грають у боулінг" і працюють дрилі: як заспокоїти галасливих сусідів

Під час карантину, коли більшість людей, включно з дітьми, перебувають вдома, недоліки звукоізоляції особливо відчутні, і життя поряд з галасливими сусідами, перетворюється на пекло.

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Як боротися з нестерпними сусідами та що можна вдіяти, якщо розмови не допомагають, розпитала експертів журналіст новин "Сьогодні" Алла Чиж.

Як покарати сусідів за порушення норм шуму

Право на тишу гарантоване кожному громадянину Законом про санітарне та епідемічне благополуччя: з десятої вечора до восьмої ранку не можна стукати, грюкати, кричати та вмикати музику на повну.

"Більше 50 децибел вже можна притягувати до відповідальності", – каже юрист Роман Хорольський.

У столиці, за правилами благоустрою, норми ще суворіші – не більше 40 децибелів удень та 30-ти вночі. Гучно ввімкнули музичний канал – і за межами квартири вже перевищення. Те саме і з розмовою на підвищених тонах. До речі, для вимірювання децибелів є навіть спеціальний прилад, який так і зветься – шумомір.

"Я, наприклад, могла прокинутися о 8 ранку від звуку дрелі і це продовжується у вихідний, у неділю. Або там приходжу ввечері стомлена – 10-11 вечора і були таки звуки, як пилка пиляє", – розповідає журналістка Алла Хоцянівська.

Грюкіт, скрегіт і дзижчання тривають кілька місяців. Жінка навіть подумала, що сусіди відкрили цех із виготовлення меблів.

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Сусіди ж виправдовуються, що мають дороблювати ремонт, а чоловік працює, тож вдома має змогу щось робити тільки вечорами та у вихідні.

"А коли людині щось робити, скажіть? Ми ще ремонт не доробили. Сусіди теж своєрідні – я коли відбивні роблю, вони по стелі стукають", – жаліється порушниця спокою.

І справді, право робити ремонт є в кожного, а з'ясувати, чи вийшли за межу дозволеного, мала б поліція. Та вона на такі виклики приїздить рідко та й зафіксувати шум, як належить, не може.

"У поліції зараз відсутні сертифіковані прибори які можуть вимірювати шум. Подекуди вони є в інших державних інституціях. Наприклад, у держслужбі з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів, але вони не вповноважені складати адмінматеріали", – каже адвокат Роман Хорольський.

Нестандартне рішення

Мешканець Києва Артем Кравченко теж розповідає, що через галасливих сусідів вже урвався терпець.

"Бувало й вночі постійний тупіт, скрегіт, музика. Сусід же завжди говорив: я нічого зробити не можу, це діти, це у нас якесь там свято і так далі", – каже чоловік.

Причому Артем – юрист за фахом, але каже, що у правому полі впоратися з галасливими сусідами не зміг. Тож вирішив відповісти їм дзеркальними заходами. Для цього винайшов цілу установку.

Шум транслює з телефону. Має особливий плей-лист: звуки скреготу табуреток по бетону, м’яча об стіну, тупоту у важких чоботах, класичні – дрилі, перфоратора, відбійного молотка. Ще й продає винахід.

У передмістях свої проблеми

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Мешканці мальовничих передмість також потерпають від сусідського шуму. Причому часто ці сусіди – забудовники.

Так, жителька Вишгороду Оксана переїхала сюди з галасливого Києва, аби відпочити від шуму, проте окрім дрилів сусідів по будинку потерпає ще й від жахливих звуків будівництва, що ведеться навпроти. Будівельники працюють і у вихідні, і

рано-вранці.

"Коли вони вибивають металеві форми при заливці, вони починають ці роботи о 7 ранку. І ти здригаєшся на ліжку від цих шумів. Так дзвінко, і ехо дає по всьому району", – жаліється жінка.

З іншого боку – оздоблення пішло тріщинами від сусідського ремонту.

"Тут такі вибрації йшли, що навіть штукатурка почала відпадати. Сусіди робили ремонт – це результати того шуму фізично уже видні", – розповідає Оксана.

Окрім ремонтів, у Оксаниному будинку все ті ж проблеми – після 10-ї сусіди починають "ходити на підборах" та "катати боулінг".

Хоча тут не стільки про неповагу до сусідів, як про жахливу шумоізоляцію, особливо в монолітних новобудовах, які у столичних сателітах ростуть, як гриби. Голі залізобетонні конструкції ідеально проводять звуки.

"Якщо ви зробите такий удар молотком на першому поверсі, то ехо звукове може передатися аж на 16-й поверх. Коли здається будинок під чистове оздоблення, то ні про які звукоізоляційні заходи навіть в проектних рішеннях не йдеться. Наприклад, стяжки роблять цементно-піщані абсолютно без звукоізоляції", – каже експерт з енергоефективності Іван Перегінець.

Що можна вдіяти

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Звісно, квартири без звукоізоляції краще не купувати, однак вони дешевші. Тож, якщо варіантів немає, єдиний вихід – самотужки прокласти в себе звукоізоляційні матеріали. Бажано під наглядом фахівців і в кооперації з сусідами.

Якщо ж джерело вашого дискомфорту – гамірні люди, а не тонкІ стіни, експерти радять звертатися до поліції гуртом. Кажуть, що колективні заяви завжди дають результат. Такод радять фіксувати шум на мобільні та вимагати складання протоколів.

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