Є навіть метрові кучугури. Де в Україні найбільше намело снігу (карта)

Комунальники продовжують очищати вулиці від тисяч тонн снігу, але циклони регулярно підкидають ще. Синоптики показали карту, де намело найбільше – в лідерах очікувано гірська місцевість в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Найбільше випало снігу на заході країни і на півночі:
- Івано-Франківська область – сніговий покрив до 112 см;
- Закарпаття – до 87 см;
- Чернігівська область – до 49 см;
- Львівська область – до 48 см;
- Житомирська область – до 40 см;
- Київська область до 36 см, Київ – 28.
А ось на сході країн зовсім без снігу, на півдні місцями землю вкрило скромними декількома сантиметрами опадів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", журналіст Андрій Блінов проаналізував ситуацію з погодою і припустив, що цьогорічний лютий у Києві загрожує обернутися найсніжнішим за останні 43 роки. У столиці може нападати до 75 см снігу.
Читайте також в нашому матеріалі, як відсвяткувати День закоханих 14 лютого, коли на вулиці мете і "собачий" холод.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк