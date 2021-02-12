Є навіть метрові кучугури. Де в Україні найбільше намело снігу (карта)

У багатьох регіонах вже снігу по коліно і це ще не кінець – обіцяють нові снігопади

Комунальники продовжують очищати вулиці від тисяч тонн снігу, але циклони регулярно підкидають ще. Синоптики показали карту, де намело найбільше – в лідерах очікувано гірська місцевість в Івано-Франківській області.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найбільше випало снігу на заході країни і на півночі:

Івано-Франківська область – сніговий покрив до 112 см;

Закарпаття – до 87 см;

Чернігівська область – до 49 см;

Львівська область – до 48 см;

Житомирська область – до 40 см;

Київська область до 36 см, Київ – 28.

А ось на сході країн зовсім без снігу, на півдні місцями землю вкрило скромними декількома сантиметрами опадів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", журналіст Андрій Блінов проаналізував ситуацію з погодою і припустив, що цьогорічний лютий у Києві загрожує обернутися найсніжнішим за останні 43 роки. У столиці може нападати до 75 см снігу.

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Відео: Сьогодні

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