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Є навіть метрові кучугури. Де в Україні найбільше намело снігу (карта)

12 лютого, 14:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У багатьох регіонах вже снігу по коліно і це ще не кінець – обіцяють нові снігопади

Комунальники продовжують очищати вулиці від тисяч тонн снігу, але циклони регулярно підкидають ще. Синоптики показали карту, де намело найбільше – в лідерах очікувано гірська місцевість в Івано-Франківській області.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найбільше випало снігу на заході країни і на півночі:

  • Івано-Франківська область – сніговий покрив до 112 см;
  • Закарпаття – до 87 см;
  • Чернігівська область – до 49 см;
  • Львівська область – до 48 см;
  • Житомирська область – до 40 см;
  • Київська область до 36 см, Київ – 28.

А ось на сході країн зовсім без снігу, на півдні місцями землю вкрило скромними декількома сантиметрами опадів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", журналіст Андрій Блінов проаналізував ситуацію з погодою і припустив, що цьогорічний лютий у Києві загрожує обернутися найсніжнішим за останні 43 роки. У столиці може нападати до 75 см снігу.

Читайте також в нашому матеріалі, як відсвяткувати День закоханих 14 лютого, коли на вулиці мете і "собачий" холод.

Відео: Сьогодні

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погода сніг негода Укргідрометцентр

Джерело: Сьогодні

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