Бустерна та додаткова доза від COVID-19: чим відрізняються і що потрібно знати українцям

В Україні всього бустерну дозу зробили23 056 людей. Проте вона відрізняється від додаткової дози, стверджують медики.
Про це повідомляє МОЗ.
Чим відрізняється бустер і додаткова доза
Бустер – для людей, які отримали базовий курс щеплення 6-9 місяців тому, і яким необхідно відновити захист від COVID-19.
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Додаткова доза – для людей, які мають ослаблений імунітет через важкі захворювання. Її роблять через 28 днів або 3 місяці після основного курсу щеплень.
Чи продовжує бустер дію COVID-сертифіката
Бустер продовжує дію COVID-сертифіката, а ось додаткова доза – ні. Бустерна доза продовжує сертифікат на 270 днів.
"Тепер у будь-кого, хто вакцинувався третьою дозою, одразу термін сертифікату, який є у "Дії", буде продовжено і матиме термін дії 270 днів (9 місяців)", – стверджує міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Якою вакциною роблять щеплення
Для проведення вакцинації бустерною дозою COVID-19 Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину.
У документі не зазначено, яким вакцинам слід надавати перевагу, відповідно, можна обирати будь-яку із зареєстрованих в Україні.
В Україні зареєстровані вакцини компаній:
- AstraZeneca,
- Sinovac Biotech,
- Pfizer,
- Moderna,
- Johnson & Johnson.