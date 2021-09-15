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Є три напрямки. Гордон про можливе вторгнення Росії в Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
15 вересня, 09:22
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Через білорусько-російські навчання Захід-2021 над Україною нависла серйозна загроза вторгнення окупантів
Гордон сумнівається, що РФ піде в наступ. Колаж "Сьогодні"
Гордон сумнівається, що РФ піде в наступ. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон оцінив ймовірність масштабного нападу Росії на Україну і назвав три напрямки, звідки могли б вторгнутися окупанти.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, посилаючись на свої джерела, Росія якщо і буде наступати, то використає три напрямки.

"З напрямку гомельсько-чернігівського, тобто з Білорусі, і це найкоротший шлях на Київ. З боку окупованого Донбасу і з боку окупованого Криму. Росія може наступати з трьох напрямків одночасно", – сказав Гордон.

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Але журналіст сумнівається, що Путін зважиться на пряме вторгнення в Україну.

"Мені так здається, але я можу помилятися. Що у нього в голові – знає тільки він, і то не завжди ... Це малоймовірний розвиток подій, треба бути самогубцем, щоб піти так. Але з іншого боку, перед нападом на Крим і Донбас я б так само сказав: треба бути самогубцем, щоб відібрати у нас наші Крим і Донбас", – підкреслив Гордон.

загроза нападу

  • Україна щороку ближче до осені готується до можливого повномасштабного нападу Росії, загроза якого зростає до вересня, оскільки в цей період Росія і Білорусь проводять поблизу України масштабні навчання "Захід".
  • На навчання у Білорусь з'їхалась величезна кількість російських військових та задіюють сотні одиниць техніки: 200 тисяч солдатів, танки, артилерія, кораблі, авіація, а білоруський напрям один з найнебезпечніших для України, оскільки зовсім недалеко Київ.
  • Також одним з головних напрямків, звідки може вдарити Росія, називають Крим. Там у окупантів зосереджені величезні сили, в тому числі авіація і ракетні комплекси. Українське військове керівництво постійно моніторить ситуацію і проводить навчання.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ймовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли агресор проводитиме основну фазу масштабних навчань "Захід-2021".

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника.

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