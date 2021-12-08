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Є загроза великих лавин! Рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 12:09
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Найближчими днями радять утриматися від походів в гори
У горах найближчими днями буде небезпечно
У горах найближчими днями буде небезпечно / Фото: Колаж: Сьогодні

В Карпатах оголосили штормове попередження на найближчі дні. Там значно ускладняться погодні умови.

Про це повідомила на Facebook-сторінці Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.

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Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву, утримається:

  • 8 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!", – попереджають рятувальники.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:

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  • 8 грудня – на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у середногiр'ї Львівської області.
  • 9 грудня – на високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Низька сніголавинна небезпека (1 рівень), очікується:

  • 9 грудня – у середногiр'ї Львівської області.

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Погода в Україні

У середу, 8 грудня, в Україні прогнозують холодну погоду. Подекуди очікуються опади.

Сніг прогнозують у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, а мокрий сніг із дощем йтиме у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Дощ очікується на території Черкаської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, а також у Криму. В решті регіонів буде хмарно. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до +1 градуса. На сході варто очікувати 6-9 градусів тепла.

У північних регіонах — від -3 до +9 градусів. На півдні буде 7-12 градусів тепла.

У Києві прогнозують мокрий сніг із дощем, -2-0 градусів, а в Сімферополі буде дощ, +10-12 градусів.

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