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СЬОГОДНІ Новини України

Є загроза? В Одесі перевіряють інформацію про масове мінування

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
19 жовтня, 15:23
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Сьогодні надійшло повідомлення про замінування двох об'єктів в місті, а також в Південному
В Одесі перевіряють інформацію про масове мінування.
В Одесі перевіряють інформацію про масове мінування. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі вдень 19 жовтня повідомили про мінування декількох об'єктів. На місце виїхали правоохоронці і профільні служби.

Про це повідомляє прес-служба поліції і Telegram-канал "Новіні.LIVE Odesa" .

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Що "замінували"?

Надійшла інформація про замінування:

  • Центру надання адміністративних послуг на вулиці Косівської в Одесі,
  • об'єкта інфраструктури в Одесі,
  • об'єкта інфраструктури в Південному.

Відомо, що з Центру надання адмінпослуг вивели всіх відвідувачів і працівників. Там перевіряють приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів. Працюють кінологи, вибухотехніки і підрозділи поліції.

Також правоохоронці виїхали на інфраструктурні об'єкти. Поліція отримала інформацію про загрозу вибуху.

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Покарання за неправдиве повідомлення про мінування

Останнім часом в Україні помилкові "мінування" – не рідкість. У Кримінальному кодексі для "жартівників" передбачено суворе покарання.

Так, згідно з українським законодавством, за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності загрожує до 8 років в'язниці .

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