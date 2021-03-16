"Є жертви і руйнування": у Путіна вибухнули брехнею щодо Донбасу

Поки бойовики обстрілюють мирних жителів і українських військових, Козак придумав свою версію того, що там відбувається

Ситуація на Донбасі неспокійна, навіть у Кремлі визнали ескалацію конфлікту. Ось тільки заступник глави адміністрації президента РФ (куратор по Україні) Дмитро Козак у всьому звинуватив українських військових.

Реклама

Про це він розповів в інтерв'ю Інтерфаксу.

"Загострення дійсно є", – сказав він.

Козак відхрестився від заяв української сторони, що це бойовики зірвали перемир'я і регулярно обстрілюють позиції української армії, в тому числі і з забороненого озброєння. Він вважає, що Київ "до невпізнання спотворює інформацію" зі створення видимості обстрілів з боку бойовиків.

Читайте також: Росія привела бойовиків у повну боєготовність: що відбувається в "Л/ДНР"

Реклама

Представник Кремля стверджує, що нібито з листопада минулого року частота і кількість обстрілів з боку ЗСУ збільшилися. На додачу Козак видав фейк, що нібито через обстріли українськими військовими "э жертви серед мирних жителів і числені руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури". При цьому він запевняє, що бойовики дотримуються режиму тиші і відкривають тільки вогонь у відповідь.

В тренді Циклон обрушить на Україну дощі: синоптик попередила про негоду

"Вести змістовний діалог з представниками Донбасу (бойовиками) про майбутні умови мирного співіснування цієї території у складі України, як того вимагають Мінські угоди, офіційний Київ традиційно відмовляється", – заявив Козак.

Воно й не дивно, оскільки офіційний Київ не раз заявляв про неприйнятність переговорів з бойовиками, оскільки ними керує Росія як сторона конфлікту.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Тристоронній контактній групі розповідали, чому складно закінчити війну на Донбасі. Представник України в політичній підгрупі ТКГ Олександр Мережко пояснював, у якому випадку закінчиться російська агресія проти України.

Водночас посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен теж висловлювала думку, що Росія не хоче завершувати війну проти України.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама