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Естонія друг України, а їм властиво пробачати помилки. Яценюк про скандальну заяву президента Кальюлайде

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
12 вересня, 19:46
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Якби такі настрої домінували раніше, то декларація Веллеса про невизнання окупації Естонії, Латвії і Литви залишилась би тільки на папері
За словами Яценюка, друзям властиво пробачати помилки
За словами Яценюка, друзям властиво пробачати помилки

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк прокоментував заяву президента Естонії Керсти Кальюлайд про "світлові роки до вступу України в ЄС", яку вже розповсюджують пропагандисти.

Про це він написав у Facebook.

"Якби під час совєтської окупації домінували настрої, що Естонія стане вільною країною в світлові роки, то декларація Веллеса про невизнання окупації Естонії, Латвії і Литви залишилась би тільки на папері", – написав він.

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За його словами, оскільки Естонія друг України, то їм варто пробачати помилки. Але помилками друзів користуються вороги.

"Ми адекватні люди і розуміємо, що це не станеться завтра. Але це наш вибір і наше прагнення. Шлях складний і довгий. Але єдино вірний і праведний", – наголосив Арсеній Яценюк.

Він звернув увагу, що декларація Веллеса про невизнання окупації Естонії, Латвії і Литви, яку США прийняла в 1940 році допомогла Естонії стати незаложною.

"Наші брати вибороли свою незалежність. Як і ми. І Незалежність вибороли, і захистили її, і в ЄС вступимо. Тільки той, хто йде і бореться, – досягає і перемагає. Разом ми тільки сильніші", – написав Арсеній Яценюк.

Копенгагенські критерії для членства в ЄС

  • Географічні критерії: країна має розміщуватися на Європейському континенті.
  • Політичні критерії: демократія, верховенство права, права людини, повага і захист прав меншин мають бути пріоритетом для держави.
  • Економічні критерії: потрібно, щоб країни-кандидати мали чинну ринкову економіку і їхні виробники могли витримувати конкурентний тиск в межах ЄС.
  • Законодавчі критерії: всі потенційні члени повинні погодити свої закони з принципами європейського права, що формувалися протягом всієї історії ЄС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно президент Естонії говорила про перспективи членства України в НАТО. Вона вказала на головну нашу проблему, яка заважає інтеграції в Альянс.

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Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали в Києві Спільну заяву про підтримку вступу України в Євросоюз.

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