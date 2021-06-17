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Естонія надасть Україні 200 тисяч доз COVID-вакцини

17 червня 2021 20:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В Естонії також нещодавно заявили, що ще пожертвують 900 тисяч доз препарату країнам Східного партнерства та COVAХ

Україна отримає від Естонії 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

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Про це в Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії.

"У двосторонньому порядку ми передамо нашому другові Україні 100 тисяч доз вакцини. Крім того, Естонія знайшла можливість пожертвувати ще 100 000 доз вакцин, що залишилися", – заявили в МЗС Естонії.

Раніше в Естонії заявили, що ще пожертвують 900 тисяч доз препарату країнам Східного партнерства, а також COVAX.

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Також ми писали про те, що директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що говорити про запобігання повторного поширення коронавірусу в Європі поки складно, оскільки рівень вакцинації в регіоні ще недостатній.

Як ми писали, з 1 липня ЄС вводить ковідний сертифікат, який буде доступний в цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код.

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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