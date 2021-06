Естонія надасть Україні 200 тисяч доз COVID-вакцини

Україна отримає від Естонії 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

Про це в Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії.

"У двосторонньому порядку ми передамо нашому другові Україні 100 тисяч доз вакцини. Крім того, Естонія знайшла можливість пожертвувати ще 100 000 доз вакцин, що залишилися", – заявили в МЗС Естонії.

Bilaterally we will donate 100 000 doses of vaccine to our friend Ukraine. In addition, Estonia found the opportunity to donate another 100 000 doses of remaining vaccines. @MFA_Ukraine @EE_Ukraine