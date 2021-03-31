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Ці "туристи" прийшли в Крим і на Донбас: Україна вийшла зі ще однієї угоди з РФ

31 березня, 14:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Співпраця у туристичній сфері з країною-агресором неможлива і немає перспектив її відновлення

Кабінет міністрів припинив дію чергової угоди між Україною і Росією. Цього разу про співпрацю у сфері туризму. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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У пояснювальній записці до постанови зазначається, що у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України співпраця у туристичній сфері з країною-агресором неможлива і навіть немає перспектив її відновлення.

Своєю чергою міністр культури та інформаційно політики Олександр Ткаченко зазначив у Telegram, що документ був підписаний ще у 1999 році.

"З тих пір змінилося чимало. Зокрема, РФ занадто захопилася виконанням статті 4 цієї Угоди: про те, що сторони заохочуватимуть організований груповий, індивідуальний туризм та навіть спеціалізовані групи. Ці групові, індивідуальні та спеціалізовані "туристи" не спитавши прийшли у Крим та на Донбас і почали нищити нашу культуру, архітектуру, економіку, мову. Забирати життя людей", – написав чиновник.

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Міністр вважає, що це буде приводом ще більше сфокусуватися на внутрішньому українському туризмі.

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Нагадаємо, раніше Україна вийшла з угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язокі Протоколу про внесення поправок до угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок.

А місяцем раніше країна вийшла з договору про спільну антимонопольну політику країн СНД.

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Росія туризм Украина угода Кабінет міністрів Олександр Ткаченко

Джерело: Сьогодні

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