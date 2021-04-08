Ці війська не для Донбасу: розслідувачі CIT про військовий табір РФ поблизу України

Новий військовий табір РФ поблизу України не призначений для вторгнення на Донбас, а може бути використаний для нападу на Україну з іншої ділянки кордону. Таку думку висловив у коментарі телеканалу "Україна 24" представник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов.

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За його словами, станом на 6 квітня в цьому таборі перебували 623 одиниці бойової техніки.

"Це вже досить серйозні сили, які можна порівняти з окремими таборами, які ми спостерігали у 2014-15 роках", – сказав Михайлов.

Він підкреслив, що цей табір досить мобільний і в будь-який момент може перебазуватися і чинити тиск самим фактом своєї присутності.

"Є ймовірність, що він може бути перекинутий ближче до кордону ... Що найбільше в цьому таборі непокоїть, що Воронезька область не межує з т.зв. "ДНР" і "ЛНР", а виключно з підконтрольною Україні частиною Луганської області. Ці війська навряд чи призначені для того, щоб зайти на Донбас і підкріпити бойовиків", – пояснив він.

Михайлов додав, що ці війська можуть бути застосовані тільки для нападу на вільну територію України, якщо буде прийнято таке рішення.

Відео: Сьогодні

Тим часом Росія почала масштабну перевірку своїх військ. Як повідомляли новини "Сьогодні", масштабні навчання пройдуть у низці регіонів країни – від кордонів з Україною і аж до Камчатки.

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