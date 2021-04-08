Ці війська не для Донбасу: розслідувачі CIT про військовий табір РФ поблизу України

Новий військовий табір РФ поблизу України не призначений для вторгнення на Донбас, а може бути використаний для нападу на Україну з іншої ділянки кордону. Таку думку висловив у коментарі телеканалу "Україна 24" представник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов.
За його словами, станом на 6 квітня в цьому таборі перебували 623 одиниці бойової техніки.
"Це вже досить серйозні сили, які можна порівняти з окремими таборами, які ми спостерігали у 2014-15 роках", – сказав Михайлов.
Він підкреслив, що цей табір досить мобільний і в будь-який момент може перебазуватися і чинити тиск самим фактом своєї присутності.
"Є ймовірність, що він може бути перекинутий ближче до кордону ... Що найбільше в цьому таборі непокоїть, що Воронезька область не межує з т.зв. "ДНР" і "ЛНР", а виключно з підконтрольною Україні частиною Луганської області. Ці війська навряд чи призначені для того, щоб зайти на Донбас і підкріпити бойовиків", – пояснив він.
Михайлов додав, що ці війська можуть бути застосовані тільки для нападу на вільну територію України, якщо буде прийнято таке рішення.
Тим часом Росія почала масштабну перевірку своїх військ. Як повідомляли новини "Сьогодні", масштабні навчання пройдуть у низці регіонів країни – від кордонів з Україною і аж до Камчатки.
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