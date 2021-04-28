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"Це агресивний курс". Реакція НАТО на дії РФ на Донбасі

28 квітня, 02:16

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Союзники по НАТО підтвердили потужну політичну підтримку України, сказав Столтенберг

У НАТО продовжують стежити за ситуацією навколо нарощування сил на кордоні з Україною і відзначають зниження напруженості з Росією.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Укрінформ".

"Ми очікуємо, що Росія завершить всі військові нарощування в Україні і навколо неї. Ми також очікуємо, що Росія приєднається, по добрій волі, до політичного процесу, тому що тільки за допомогою переговорів і політичного процесу ми можемо знайти політичне довгострокове рішення", – сказав він.

Столтенберг також зазначив, що союзники по НАТО підтвердили потужну політичну підтримку України. Вони будуть продовжувати допомагати Україні у здійсненні реформ, в модернізації інститутів з безпеки та оборони.

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За його словами, те, що відбувалося навколо України протягом кількох минулих тижнів, відображає агресивний курс Росії, який спостерігається вже багато років.

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Нагадаємо, раніше в цьому місяці в Брюсселі відбулося позачергове засідання комісії Україна-НАТО, на якому обговорювали провокаційну поведінку Росії на кордоні з Україною і в окупованому Криму.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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