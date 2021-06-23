Це була спроба зірвати навчання: Арестович пояснив "напад" РФ на британський есмінець

Сьогоднішня провокація російських військових поблизу окупованого Криму з британським есмінцем Defender це спроба зриву майбутніх навчань Sea Breeze -2021 за участы України та країн НАТО.

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Про це написав у Facebook радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він вважає, що це була класична інформаційно-психологічна операція агресора. Навіть самі британці підтвердили, що не було обстрілу в їх сторону.

"Згідно з їх заявою, російські моряки проводили артилерійські навчання і навчальну стрільбу видали за героїчне відбиття атаки підступного британського есмінця. Командування Чорноморського флоту через брак реальних перемог вирішило приписати собі зайвий подвиг?" – написав Арестович.

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Радник глави ОПУ відзначив важливий момент: подібні фейкові новини від російської офіційної влади вказують на те, що курс на підвищення безпеки у Чорноморському регіоні за участі України і НАТО обраний і реалізується абсолютно правильно.

"Сьогодні Кремль атакував інформаційну безпеку: в рамках своєї ранкової заяви про небажаність навчань Sea Breeze -2021, повідомлення про обстріл і витіснення британського есмінця – класична інформаційно-психологічна операція, спрямована на зрив навчань. Така інформаційна операція – вже ворожа дія проти міжнародної безпеки", – підкреслив він.

Арестович додав, що для забезпечення міжнародної безпеки у Чорноморському регіоні, в навчаннях Sea Breeze, офіційна фаза яких починається 28 червня, візьмуть участь 32 країни з 6 континентів, а це: 5000 військових, 32 корабля, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу .

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна відреагувала на "обстріл" Росією британського есмінця. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до якісно нової взаємодії НАТО з Україною у Чорному морі.

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