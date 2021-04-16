Це була свідома атака: Данілов про катастрофу літака МАУ над Іраном

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий в небі над Іраном в січні 2020 року, могли збити навмисно.

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Про це свідчить відмова Ірану від надання Україні повного доступу до розслідування обставин катастрофи літака авіакомпанії МАУ, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail.

"Це була свідома атака", – сказав Данілов.

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Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запевнив, що його політична фракція не мала відношення до того, що сталося з рейсом МАУ.



"Я прямо запитав у свого колеги: "Чому ви це зробили? Він мені дуже чесно відповів, що вони не були зацікавлені в збиванні літака, але Іран – це країна, де є різні групи впливу", – сказав він.



На думку Данілова, в ніч на 8 січня 2020 року Іран намагався створити ситуацію для запобігання ескалації конфлікту з США.

Нагадаємо, що пасажирський лайнер МАУ, на борту якого знаходилися 176 осіб, в тому числі 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва в січні 2020 року. Відповідальність за те, що трапилося взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

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