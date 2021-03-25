Це доводить, що вакцина працює: скільки українців пережили "побочки" Covishield

В Україні вакцинували вже понад 150 тисяч людей і зафіксовано майже 600 випадків побічних ефектів. При цьому в МОЗ запевняють, що це доводить дієвість препарату Covishield. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

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Він зазначив, що, згідно з даними Європейського медичного агентства, вакцина компанії AstraZeneca безпечна і ефективна і що немає доказів взаємозв'язку щеплень з появою тромбів.

"На сьогоднішній день було зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини. Йдеться про головний біль, тимчасове підвищення температури, слабкість. Це передбачені реакції і побічні ефекти при застосуванні вакцини, які доводять те, що вакцина працює, а організм готує імунну відповідь", – сказав Іващенко.

Також в Україні були зафіксовані три випадки, коли пацієнтам після вакцинації необхідна була допомога лікарів.

Раніше ми докладно розповідали, які побічні реакції можуть бути після щеплення препаратом Covishield.

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