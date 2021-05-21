Охочих уже вдвічі більше. Що відбувається з вакцинацією від COVID-19 в Україні

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

Вакцинація в Україні поки йде досить повільними темпами, проте порівняно з початком вакцинальної кампанії кількість бажаючих отримати щеплення збільшилася. Про це сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він подякував депутатам, особливо мажоритарникам, які на своєму прикладі показали українцям, як треба підходити до питання вакцинації, пояснювали людям важливість щеплень і власним прикладом надихали на вакцинацію.

"На початку року за різними соціологічними опитуваннями близько 30, максимум 40% громадян України були готові робити щеплення. Квітневе опитування від ЮНІСЕФ показало, що вже 63% громадян України готові вакцинуватися. Я вважаю, це досягнення для нас", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 20 травня Рада призначила Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я. При цьому сам новоспечений міністр вже дав гучну обіцянку – вакцинувати 5 мільйонів українців за літо.

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